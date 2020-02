Lukko vankisti hyökkäystään – ruotsalaislaituri Gustav Possler siirtyy Raumalle Djurgårdenista

Lukko hankki neljännen ruotsalaisen joukkueeseensa.

SM-liigan Rauman Lukko värväsi hyökkäykseensä lisää ruotsalaisvoimaa, kun joukkue hankki Gustav Posslerin Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaavasta Djurgårdenista loppukauden mittaisella sopimuksella.

– Haluamme varmistaa selustaamme sillä toivomuksella, että pelaamme keväällä mahdollisimman monta ottelua. Jos yksi tai kaksi hyökkääjää loukkaantuu, niin emme voi olla heti pulassa, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt linjaa tiedotteessa.

Possler, 25, on pelannut urallaan 244 ottelua SHL:ssä tehoin 36+59=95. Tällä kaudella pistetahti on ollut vaatimattomampi, sillä laituri on tehnyt 26 ottelussa tehot 0+4.

Viime viikkoina vahvassa vireessä ollut Lukko on Liigassa viidentenä. Joukkueessa pelaa ruotsalaisista ennestään hyökkääjäkaksoset Pathrik ja Ponthus Westerholm sekä puolustaja Robin Press.