Kommentti: Urheilupomon järjetön heitto kertoo irvokasta kieltä SM-liigasta

Sport pani kultakypärä Chris DeSousan lihoiksi, koska hän ”ei pystynyt ottamaan sitä roolia, mikä hänelle on kaavailtu”.

Suljetussa SM-liigassa ei tarvitse voittaa. Riittää kun osallistuu, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Välillä on ihan hyvä vain olla hiljaa. Jos ei ole mitään järjellistä sanottavaa, kannattaa pitää mölyt mahassa.

Pätee niin sosiaalisessa mediassa kuin oikeassa elämässä. Myös jääkiekkobisneksessä.

Vaasan Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä hoitelee työtään selvästikin hieman erilaisella metodilla.

Jämsä teki itsestään naurunalaisen maanantaina, kun hän kommentoi Sportin parhaan pistemiehen Chris DeSousan myymistä Ruotsiin. Jämsän meriselitys oli kiusallista kuunneltavaa.

– Jos meiltä joku pelaajaa lähtee, kyse on siitä, ettei hän ole hintansa arvoinen ja pystynyt ottamaan sitä roolia, mikä hänelle on kaavailtu. Mitään tyhjennysmyyntiä emme ole tekemässä, Jämsä linjasi MTV Urheilulle.

Rima korkealla!

Sportissa on rima korkealla! Kommentista päätellen DeSousan vuosipalkka huitelee pilvissä, jos mies ei kerran ollut hintansa arvoinen eikä pystynyt nappaamaan kaavailtua roolia.

Chris DeSousa oli Sportin paras pistemies.

DeSousa, 29, ehti paukuttaa 43 ottelussa 19+17=36 pistettä. Sillä irtosi SM-liigan pistepörssissä 15. sija. Sportin seuraava pelaaja löytyy sijalta 60. Hän on puolustaja Valtteri Viljanen tehoilla 4+22=26.

Vaikka Sportin kone on sakannut läpi kauden, DeSousa pystyi tekemään ammattimaisesti sitä, mitä häneltä (todennäköisesti) odotettiin – eli tulosta. Tammikuussa nikkari kiskoi yhdeksässä ottelussa yhdeksän maalia ja 12 pistettä. Ennen siirtoaan Ruotsiin DeSousa oli liigan maalipörssissä neljäs.

Vaasalaisseurajohdon kamelin selkä ilmeisesti katkesi 1. helmikuuta, kun DeSousa jäi tehoihin 0+2 ottelussa Ilvestä vastaan. Kaksi päivää myöhemmin Sport tiedotti, että kanadalaishyökkääjä siirtyy Ruotsiin.

Vakavasti puhuen, Sport teki täysin oikean ratkaisun vallitsevassa tilanteessa. Nykyinen sarjajärjestelmä rohkaisee seuroja myymään parhaita pelaajiaan, koska SM-liigasta ei voi pudota.

Systeemin vika

Jos menestyssaumoja ei enää ole, kannattaa mieluummin panna pelaajia lihoiksi ja tankata. Tilanne on irvokas, mutta seuroja tästä on turha syyttää. Näin nykyinen väljähtänyt systeemi on vain rakennettu.

Sportin kohdalla ongelmana oli se, miten seura tuli julki asian kanssa ja millaisen kuvan löperöt heitot antavat urheilujohtamisen tasosta SM-liigassa. Jämsän puheet ovat Sportin kannattajien raakaa aliarviointia ja niiden yhteyttä todellisuuteen on vaikea havaita.

Sportin urheilupomo Markus Jämsä (oik.) ihasteli Joel Kivirannan (vas.) MM-kultamitalia keväällä.

Tulikuuman ykköspyssyn myyminen kesken kauden ei ole mitään muuta kuin taloudellisten tappioiden minimoimista. Urheilun kanssa ratkaisulla ei ole mitään tekemistä. Sport tietoisesti heikensi joukkuettaan, koska loppukauden otteluilla ei ole vaasalaisille mitään merkitystä.

Seuraava kysymys kuuluu, miksi Sportin kannattajien kannattaisi vaivautua enää Kuparisaareen katsomaan jääkiekkoa rahaa vastaan.

Riittää, kun osallistuu

Jämsän kommentti menee samaan kategoriaan kuin Jukurien toisen pääomistajan Jukka Toivakan kevään 2018 klassikkoletkautus, kun Jukurit oli varmistanut SM-liigassa 13. sijan ennen Sportia ja KooKoota. Toivakka iloitsi ja tuuletti koppikäytävällä, koska ”Mestiksen mestaruus varmistui”.

Suljetussa SM-liigassa ei tarvitse voittaa. Riittää kun osallistuu.

Siinä Sport ja Jukurit ovat olleet viime vuosina omaa luokkaansa.