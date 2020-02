HIFK lainaa tutun maalivahdin tuuraamaan tämän viikon ajaksi

Jani Nieminen on pelannut aiemmin mm. Bluesissa.

HIFK:lle tuli akuutti maalivahtitarve, kun Frans Tuohimaa kutsuttiin maajoukkueeseen.

HIFK kertoo lainanneensa tämän viikon ajaksi maalivahti Jani Niemisen Suomi-sarjassa pelaavasta Kiekko-Espoosta. HIFK:lle tuli tarve maalivahdille, kun joukkueen toinen maalivahti Frans Tuohimaa on tämän viikon Leijonien käytössä. Leijonat osallistuu tällä viikolla Ruotsissa pelattavaan EHT-turnaukseen.

32-vuotias Nieminen on HIFK:n kasvatti ja on pelannut yli 400 SM-liigassa. Niemisen seuroina liigassa ovat olleet HIFK:n lisäksi Tappara, SaiPa ja Blues. Nieminen on pelannut myös kaksi ottelua KHL:ssä Ak Bars Kazanissa.

Kaksi viimeistä kautta Nieminen on torjunut Suomi-sarjassa pelaavassa Kiekko-Espoossa. Niemisen lisäksi HIFK:lla on tällä kaudella käytössä myös toinen maalivahti Atte Engren.