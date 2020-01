Ilveksen ihmenousu jäi ilman lopullista palkintoa, JYPin pitkä tappioputki poikki – näin pelattiin SM-liigassa perjantaina

Jääkiekon SM-liigassa pelattiin perjantai-iltana viisi ottelua. Kärpät kasvatti taas sarjajohtoaan.

TPS–Lukko 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

Jukurit–Ässät 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Pelicans–KalPa ja. 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 1–0)

Ilves–Tappara vl. 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

HPK–Kärpät 2–6 (1–3, 1–3, 0–0)

JYP–SaiPa 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Jääkiekkoliigan kärki Kärpät otti viidennen peräkkäisen voiton, kun Hämeenlinnassa vieraitaan isännöinyt HPK taipui 2–6-tappioon perjantain kierroksella. Juho Lammikko viimeisteli Kärpille kaksi maalia ja syötti yhden. Kolmeen tehopisteeseen pääsivät myös kolmen syötön Shaun Heshka ja Jesse Puljujärvi. Mika Pyörälä teki Kärpille Lammikon tavoin kaksi maalia.

Kärppien etumatka sarjakakkosena olevaan Tapparaan venähti pisteellä kymmeneen, sillä Tampereen paikallisessa Ilves kapusi kahden maalin takaa tasoihin viimeisen parin minuutin aikana. Tappara otti lopulta 4–3-voiton voittolaukauskisalla. Ilveksen ykkönen oli 2+1 koonnut Eemeli Suomi, Tapparalle Teemu Suhonen kirjasi 1+2.

Video: Jutun pääkuvana olevalla videolla näkyy Ilveksen Matias Maccellin 3–3-tasoitus viimeisellä minuutilla.

Mikkelissä Ässät juhli veljesparein ja vieläpä kaksoissellaisin, kun Jukurit kukistui 3–1. Porilaisten avausmaalin värkkäsivät Tylor Spink ja syöttäjä Tyson Spink, 2–0 teki Miro Mäkinen Atte Mäkisen syötöstä, ja 3–1 merkittiin Atelle Miron syötöstä. Miro Mäkiselle maali oli liigauran ensimmäinen.

Ässät on sarjassa kymmenentenä eli kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa. Eroa TPS:ään on neljä pistettä, sillä TPS kumartui kotonaan 0–3-tappioon Lukolle. Lukko on koonnut pisteitä jo 12 peräkkäispelistä, ja perjantaina kolme pistettä tulivat Toni Koiviston, Sebastian Revon ja Ponthus Westerholmin maaleilla. Oskari Setänen piti maalinsa puhtaana 21 torjunnalla. Voitto nosti Lukon tasapisteisiin sarjakolmosena olevan Ilveksen kanssa, eroa niillä Tapparaan on neljä pistettä.

Kahdeksan edellistä peliään hävinnyt JYP otti vihdoin voiton, kun kotona kaatui SaiPa 5–1. Edellinen JYP-voitto nähtiin 4. tammikuuta. Mikko Kalteva teki JYP:lle kaksi maalia, ja Eetu Laurikainen torjui yhtä vaille kaikki 18 SaiPa-vetoa. JYP on sarjassa seitsemäntenä, SaiPa 12:ntena.

Pelicans riemastutti lahtelaisyleisöä nousemalla kahden maalin takaa 4–3-jatkoaikavoittoon KalPasta. Pelicansille illan kruunasi Jesse Mankinen, kun jatkoaikaa oli jäljellä sekunti. Pelicans on sarjassa sijalla 13, KalPa keikkuu yhdeksäntenä.