Totuus SM-liigan mysteerisikailusta selviämässä – tuore video näyttää, miksi kohupelaaja lensi suihkuun

Rangaistusaitio on tullut Martin Bergerille tutuksi tällä kaudella.

KooKoon Martin Berger iski HPK:n Niklas Frimania päähän. HPK:n mukaan Berger löi mailan tupella.

Jääkiekon SM-liigassa järjestyi kuin järjestyikin lauantaidraamaa. HPK:n ja KooKoon kamppailua oli jäljellä puolitoista minuuttia, kun kahden maalin takaa-ajoasemassa ollut HPK haki kavennusta ilman maalivahtia.

Tuolla hetkellä Telian lähetys ottelusta katkesi, ja seurojen kannattajat havahtuivat vasta myöhemmin siihen, että KooKoon kohupelaaja Martin Berger lensi loppuhetkillä suihkuun.

Berger sai suihkukomennuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta 37 sekuntia ennen loppua, mutta hämmennys vallitsi siitä, mitä Berger oli tehnyt. Kun sunnuntaiaamu valkeni, niin valkeni myös kylmäävä totuus teosta. HPK julkaisi Twitterissä videokuvaa tilanteesta, joka johti Bergerin ulosajoon.

– Paljon kysymyksiä tullut eilisen ottelun lopun tilanteesta. Tässä videomuodossa vastaus. Martin Berger lyö mailan tupilla Frimanin silmäkulman auki, HPK kirjoittaa Twitterissä videon saatteeksi.

Frimanilla tarkoitetaan Kerhon 26-vuotiasta Niklas Frimania.

Suttuisella videolla näkyy, miten selin vastustajaan ollut KooKoon pelaaja iskee maalineduskahnauksessa HPK:n pelaajaa. Videon perusteella ei voi sanoa, käyttikö Berger mailansa tuppea HPK:n pelaajan telomiseen.

TPS:n kasvatille Bergerille on tullut rangaistujen aitio kovin tutuksi tällä kaudella. Hänelle on kertynyt jo 152 rangaistusminuuttia kuluvan kauden aikana. Pelejä hän on pelannut 36 tehoilla 1+4.

KooKoo voitti ottelun 2–0.