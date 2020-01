HIFK:n Keränen teki hattutempun, JYPin hurja kiri ei riittänyt – SM-liigassa seitsemän ottelun kierros

Liigassa oli lauantaina vuorossa tuhti seitsemän ottelun kierros.

SaiPa–Ilves 1–4 (1-1, 0-1, 0-2)

HIFK–Jukurit 5–1 (1-0, 3-0, 1-1)

KooKoo–HPK 2–0 (2-0, 0-0, 0-0)

Tappara–KalPa 1–2 (0-0, 1-2, 0-0)

Ässät–JYP 6–4 (3-0, 1-0, 2-4)

Kärpät–TPS 3–2 (0-1, 3-0, 0-1)

Pelicans–Lukko päättyy myöhemmin.

Keräsen hattutemppu myrkkyä Jukureille

HIFK kuritti Jukureita Helsingissä. Loppulukemiin 5–1 päättyneessä ottelussa punapaitojen maaleista vastasivat hattutempun viimeistellyt Michael Keränen sekä Thomas Nykopp ja Ville Leskinen.

Keränen tehtaili ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä, vei joukkueensa 4–0-johtoon toisen erän lopulla ja viimeisteli hattunsa kolmannen erän viime sekunneilla ajassa 59.47.

Jukureiden ainoana maalintekijänä kunnostautui Vadim Pereskokov ajassa 58.37.

KalPa niukkaan voittoon Tampereella

Ensimmäinen erä kahlattiin Tampereella lähes ilman tilastomerkintöjä. KalPan Alexander Ruuttu vei vieraat johtoon toisen erän alussa Mikko Nuutisen esityöstä. Balázs Sebok kaunisteli lukemia alivoimalla muutaman minuutin perästä. Syötön tarjoili Kai Kantola.

Sebokin osuma jäi lopulta ottelun voittomaaliksi. Tappara nousi vielä mukaan Juhani Jasun kavennuksella ajassa 33.43, mutta kirivaihe kolmannessa erässä jäi uupumaan.

Haukeland piti maalinsa puhtaana

KooKoo karkasi HPK:ta vastaan johtoon aivan ottelun ensi sekunneilla, kun Matthew Caito onnistui Kim Strömbergin syötöstä ajassa 00.12. Salama-alku kantoi kouvolalaisia loppuun, sillä Juha-Pekka Haatajan ylivoimaosuma reilun kuuden minuutin pelin jälkeen jäi lopulta ottelun viimeiseksi. Syötöt Haatajan maaliin kirjattiin Trevor Mingoialle ja Anrei Hakuliselle.

KooKoon maalivahti Henrik Haukeland kirjasi lopulta 24 torjuntaa (9+5+10). Joona Voutilainen torjui HPK:n maalilla 28 kertaa (10+9+9).

JYP kiri, mutta hurmos ei riittänyt

Ässät jätti nopeasti JYPin jalkoihinsa. Joukkue johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen luvuin 3–0 Jyri Marttisen, Niklas Peltomäen ja Lenni Killisen osumilla. Kotijoukkue kasvatti johtoaan 4–0:aan toisen erän lopussa Peter Tiivolan mailasta.

Kolmannessa alkoikin tapahtua. JYP kiri kuin kirikin itsensä tasoihin onnistujinaan Ossi Louhivaara, Mikko Mäenpää, Jarkko Immonen ja Jerry Turkulainen. Ottelun viimeinen kymppi alkoi tasatilanteessa, mutta lopulta Ässien Tyson Spinkin ylivoimamaali ja Jyri Marttisen tyhjä maali sinetöivät voiton porilaisille.

Ilves pöllytti SaiPaa Tallinnassa

Ilves voitti SaiPan maalein 4–1 Tallinnassa pelatussa ottelussa.

Jasse Ikonen vei Ilveksen ottelun alussa ylivoimalla johtoon. SaiPan Joni Nikko tasoitti ensimmäisen erän loppupuolella. Toisessa erässä Tuomas Salmela vei Ilveksen 2–1-johtoon, ja lopullisesti tamperelaiset karkasivat päätöserässä.

Eemeli Suomi laukoi suoraan syötöstä Ilveksen kolmannen maalin, ja Teemu Rautiainen teki loppunumerot tyhjiin.

Suomi on viimeistellyt tällä kaudella jo 19 liigaosumaa ja on maalipörssissä jaetulla kolmannella sijalla. Myös pistepörssissä Suomi on kärkisijoilla koottuaan tehot 19+21=40.

Myös Pelicansin ja Lukon välinen iltaottelu pelataan Tallinnassa.

Kärpät marssitti TPS:n tyhjin käsin kotimatkalle

Kärpät nappasi kotivoiton luvuin 3–2, mutta täysin kävellen eivät oululaiset pisteitä haalineet. TPS otti ohjaajan paikkaa avauserässä Markus Nurmen osumalla (syötöt Ilari Filppulalle ja Henrik Larssonille), ja tauolle siirryttiinkin turkulaisten johdossa.

Kylmä pohjoistuuli alkoi kuitenkin toisessa puhaltaa. Kärpät kipusi 3–1-johtoon Jussi Jokisen, Jasper Lindstenin ja Radek Koblizekin erän loppupuoliskon osumilla. Tsekkipelaajan maali jäi lopulta ottelun voittomaaliksi, sillä vaikka TPS onnistui kaventamaan lukemat kolmannen erän lopulla 3–2:een Petteri Wirtasen toimesta ilman maalivahtia, jäi joukkueen nousutahti liigakärkeä vastaan lopulta liian hitaaksi.