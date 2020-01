Ilves pöllytti SaiPaa Tallinnassa – tamperelaisten pistelinko rankaisi namusyötöstä

SaiPa jäi lopulta Ilveksen jalkoihin.

Ilves voitti SaiPan maalein 4–1 Tallinnassa pelatussa ottelussa.

Jasse Ikonen vei Ilveksen ottelun alussa ylivoimalla johtoon. SaiPan Joni Nikko tasoitti ensimmäisen erän loppupuolella. Toisessa erässä Tuomas Salmela vei Ilveksen 2–1-johtoon, ja lopullisesti tamperelaiset karkasivat päätöserässä.

Eemeli Suomi laukoi suoraan syötöstä Ilveksen kolmannen maalin, ja Teemu Rautiainen teki loppunumerot tyhjiin.

Suomi on viimeistellyt tällä kaudella jo 19 liigaosumaa ja on maalipörssissä jaetulla kolmannella sijalla. Myös pistepörssissä Suomi on kärkisijoilla koottuaan tehot 19+21=40.

Liigassa pelataan tänään myös ottelut HIFK–Jukurit, KooKoo–HPK, Tappara–KalPa, Ässät–JYP, Kärpät–TPS ja Pelicans–Lukko. Myös Pelicansin ja Lukon välinen iltaottelu pelataan Tallinnassa.