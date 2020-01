TPS:n Petteri Wirtanen teki erikoisen oman maalin – Lauri Korpikoskelle liigauran ensimmäinen hattutemppu

HIFK lisäsi JYPin tuskaa, Jukurit nipisti lopussa Tapparaa.

KalPan ja TPS:n välisessä miesten jääkiekkoliigan ottelussa nähtiin ehkä koko kauden erikoisin osuma, kun TPS:n Petteri Wirtaselle sattui karmea kömmähdys.

Kokenut hyökkääjä sutaisi maalin takaa kimmonneen irtokiekon tyylipuhtaasti suoraan omaan maaliin ohi hölmistyneen TPS-vahti Erik Källgrenin, ja tällä lahjalla KalPa siirtyi ottelussa 1–0-johtoon.

TPS oli jatkossa tehokas myös toisessa päädyssä. Vieraiden kolme ensimmäistä maalia syntyivät lähes identtisesti näyttävien ohjauksien kautta. TPS-kapteeni Lauri Korpikosken liigauran ensimmäinen hattutemppu siivitti turkulaiset lopulta 5–2-vierasvoittoon.

– Tänään pääsin nauttimaan muiden hyvistä suorituksista. Maaleja edelsi paljon hyviä asioita, ja itse pääsin viimeistelemään ne pois, Korpikoski kiitteli.

TPS:lle vierasvoitto oli jo viides peräkkäinen. Vahvaa on ollut myös TPS:n kapteenin meno, sillä tammikuun aikana mies on jo tuplannut kauden aikaisemmat pisteensä. Tehoja on nyt 12+12=24.

– Aika käsi kädessä tämä menee joukkueen menestyksen kanssa. Yksilöt nousevat silloin esiin.

KalPa–TPS 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

1. erä: 7.14 Janne Keränen 1–0, 9.38 Hannu Kuru (Henrik Larsson-Zach Budish) 1–1, 17.53 Elias Karvonen (Topi Nättinen) 1–2.

Jäähyt: 14.04 Tony Sund TPS 2 min, 18.11 Joseph Piskula TPS 2 min.

2. erä: 23.44 Lauri Korpikoski (Filip Windlert-Markus Nurmi) 1–3, 30.25 Mikko Virtanen (Tuomas Vartiainen-Tommi Jokinen) 2–3, 36.10 Lauri Korpikoski (Ilari Filppula) 2–4.

Jäähyt: 25.10 Mikael Seppälä KalPa 2 min.

3. erä: 58.33 Lauri Korpikoski (Petteri Wirtanen-Joel Janatuinen) 2–5 tm.

Jäähyt yhteensä: KalPa 1x2 min=2 min, TPS 2x2 min=4 min.

Maalivahtien torjunnat: Eero Kilpeläinen KalPa 3+8+(0)=11, Samu Perhonen KalPa (0)+(0)+2=2 (poissa 55.55–58.10, 58.21–58.33), Erik Källgren TPS 12+6+5=23.

Yleisöä: 3 317.

Jukureilla railakas kiri

Jääkiekkoliigan epätasaisimman kaksikon taitavat muodostaa Jukurit ja Tappara. Tamperelaiset hakivat Kalevankankaalta jo 13. peräkkäisen voiton mikkeliläisiä vastaan Adam Polasekin ja Charles Bertrandin avauserän sekä Jarkko Malisen voittomaalikisan osumilla 3–2.

Jukurit sai kahdella edellispelien voitolla kurssinsa hieman kääntymään, mutta Tapparan käsittelyssä Marko Kauppisen komentama kotijoukkue oli täysin vastaantulija.

Toisessa erässä Jukureilla ei ollut laukaustakaan siniviivaa lähempää Tapparan maalia. Pisteeseen Jukurit venyi Joonas Kalliolan ja Vadim Pereskokovin maaleilla varsinaisen peliajan viimeisen kaksiminuuttisen aikana. Molempien maalien aikana Jukurit pelasi jo ilman maalivahtia.

– Kyllä me vielä uskotaan pudotuspelipaikkaan. Kun saisin tehtyä myös maalin oikein tekemällä. Nyt vain huidoin ilmasta, hymähti kauden kaksi maaliaan kahdessa viime pelissä viimeistellyt laitahyökkääjä Kalliola, 28.

Kirvesrinnoilta puuttui loukkaantumisten takia sadan tehopisteen miehet. Puolustaja Teemu Suhonen pelasi keskushyökkääjänä.

– Sitoutumisen taso jengillämme oli tosi kova 58 minuuttia, mutta lopun erikoistilanteet olivat joukkueelle hyvä muistutus maalien tärkeydestä, kuittasi Tapparan luotsi Jukka Rautakorpi.

Jukurit–Tappara vl. 2–3 (0–2, 0–0, 2–0, 0–0, 0–1)

1. erä: 7.40 Adam Polasek (Otto Rauhala) 0–1, 18.58 Charles Bertrand (Jere Karjalainen-Veli-Matti Vittasmäki) 0–2.

2. erä: Maaliton.

Jäähyt: 24.29 Mikko Kuukka Jukurit 2 min.

3. erä: 58.24 Joonas Kalliola (Valtteri Hotakainen-Aleksandr Iakovenko) 1–2 im, 59.56 Vadim Pereskokov (Aleksandr Iakovenko-Jaakko Haarti) 2–2 yv im.

Jäähyt: 59.47 Tuukka Mäntylä Tappara 2 min.

Jatkoaika: Maaliton.

Jäähyt: 4.18 Charles Sarault Jukurit 2 min.

Vl-kilpailu: Jarkko Malinen 2–3.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 2x2 min=4 min, Tappara 1x2 min=2 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 7+10+2+3=22 (poissa 56.35–58.24, 58.40–59.57), Christian Heljanko Tappara 4+2+8+0=14.

Yleisöä: 2 536.

JYP syöksykierteessä

HIFK syvensi JYPin syöksykierrettä jääkiekkoliigassa. Ei IFK:llakaan mitään huippukiitoa ole viime aikoina ollut, mutta kyllä se kaukalossa perjantaina oli ihan eri tason porukka kuin jo kuusi peliä putkeen hävinnyt JYP.

Lukuihin 1–3 päättyneessä pelissä tehomiehiksi nousivat helsinkiläisten pakit. Ville Varakas teki kauden kolmannen maalinsa ja Johan Motin avasi maalitilinsä.

– Ampuminen on aina hyvä ratkaisu, kommentoi Varakas voittomaaliksi jäänyttä osumaansa.

– Pelattiin ihan hyvä matsi. Taisteltiin hyvin lopussa. Se hitsaa jengiä parhaiten yhteen.

JYPin ylivoima on yskinyt jo kauan ja maalintekoyritykset ovat vaisuja. Nyt alkaa joukkueelta kadota myös syöttämisen taito.

– Syöttöpeliä pitää saada paremmaksi. Jokainen keskittyy syöttämiseen ja syöttöjen vastaanottoon. Samaa mitä F-junnuille painotetaan, kommentoi JYPin kokenein pelimies Jani Tuppurainen.

HIFK nousi voitollaan sarjataulukossa kaksi pykälää ja pääsi jo kuuden sakkiin.

JYP–HIFK 1–3 (0–0, 0–3, 1–0)

1. erä: Maaliton.

Jäähyt: 12.35 Valtteri Kakkonen JYP 2 min, 15.57 Johan Motin HIFK 2 min.

2. erä: 27.11 Michael Keränen (Ville Leskinen-Mikko Kousa) 0–1 yv, 33.28 Ville Varakas (Otto Paajanen-Ville Leskinen) 0–2, 37.00 Johan Motin (Jesse Saarinen-Anton Lundell) 0–3.

Jäähyt: 25.18 Jerry Turkulainen JYP 2 min.

3. erä: 46.48 Juha-Pekka Hytönen (Oskari Kalajanniska) 1–3.

Jäähyt: 44.17 Mikko Kousa HIFK 2 min, 49.49 Roni Allén JYP 2 min.

Jäähyt yhteensä: JYP 3x2 min=6 min, HIFK 2x2 min=4 min.

Maalivahtien torjunnat: Eetu Laurikainen JYP 11+7+7=25 (poissa 57.05–60.00), Frans Tuohimaa HIFK 13+5+10=28.

Yleisöä: 3 886.