Kärpät kaatoi Ilveksen kärkikamppailussa – näin pelattiin SM-liigassa torstaina

Lukko jatkoi hirmuista putkeaan. Peräkkäisiä voittoja on kasassa jo yhdeksän.

Ilves–Kärpät 0–3

KooKoo–Ässät 2–3 ja.

Lukko–HPK 2–0

Kärpät kaatoi Ilveksen Tampereen Hakametsässä ja vankisti asemiaan SM-liigan kärjessä.

Kärppien kultakypärä Jesse Puljujärvi taituroi itsensä ylivoimalla läpi Ilveksen neliön ja laukoi ranteella kiekon ohi Lukas Dostalin. Julius Junttila niittasi Kärppien toisen maalin toisessa erässä. Juho Lammikko viimeisteli päätöslukemat tyhjään maaliin kolmannen erän lopussa.

Kärppien maalilla Justus Annunen torjui nollapelissään 26 kertaa. Ilveksen Dostalille kertyi 31 koppia.

Kärpät porhalsi voitollaan uudelle kymmenluvulle. Oululaisilla on nyt kasassa 91 pistettä. Toisena olevalla Tapparalla on kuusi pistettä vähemmän ja ottelu enemmän pelattuna. Ilves on kolmantena kuusi pistettä Tapparaa perässä.

Ässien viiden ottelun tappioputki katkesi

Ässien maalivahti Daniil Tarasov oli ottelun hahmo, kun joukkue haki kaksi vieraspistettä Kouvolasta ja katkaisi tappioputkensa. Tarasov torjui 40 kertaa ja venyi huippupelastukseen myös ottelun ratkaisuhetkillä.

Ässät siirtyi avauserässä 2–0-johtoon Lenni Killisen ja Tylor Spinkin osumilla. Kim Strömbergin ylivoimamaali ja Toni Kähkösen osuma siirretyn rangaistuksen aikana toivat KooKoon tasoihin.

Aleksi Rekonen teki voittomaalin alle minuutti ennen jatkoajan päättymistä. Ässien ryöstöstä kertoo jotain se, että KooKoon maalivahti Niilo Halonen torjui vain 15 kertaa yli 64 minuutin aikana. Ässät on kymmenentenä, KooKoo jatkaa nelosena.

Petman ja Westerholm jatkoivat raumalaisten liitoa

Lukko voitti peräti yhdeksännen ottelunsa putkeen kaatamalla kotonaan hallitsevan Suomen mestarin HPK:n.

Mikko Petman teki voittomaaliksi jääneen osuman toisessa erässä. Petman harhautti tiensä hyökkäysalueelle ja laukoi kiekon ranteella Joona Voutilaisen kainalosta maaliin.

Pathrik Westerholm survoi loppunumerot ylivoimalla, samoin toisessa erässä. Kiekko putosi Voutilaisen varusteista ja Westerholm oli ensimmäisenä paikalla siivoamassa kiekon Voutilaisen takamuksen alta maaliin.

Molempiin maaleihin ensimmäiseksi syöttäjäksi merkittiin puolustaja Tarmo Reunanen, joka on parantunut peliään kovasti sitten vastuuvalmentaja Pekka Virran taannoisten haukkujen.

– Me pelasimme nyt voittavaa jääkiekkoa. Puolustimme pysymällä kiekossa myös hyökkäysalueella, eli työjääkiekko tuli takaisin. Erityisen tyytyväinen olen johtoasemassa pelaamiseen. Joukkuepelaaminen ja pelin rakenne ovat kohdallaan, mutta silti on vielä varaa parantaa, Virta sanaili.

Lukon voittoputken venymisen jo yhdeksään otteluun taannut maalivahti Lassi Lehtinen ei liikoja jaksanut hehkuttaa sen enempää HPK:n kaatumista kuin kauden toista nollapeliäänkään.

– Kova matsi, jossa äijät panivat kaiken likoon. Lopussa yritin vielä tarjota Bonolle (Ilkka Heikkinen) paikkaa panna kiekko tyhjiin, mutta ei kelvannut, Lehtinen tiivisti ottelun jälkeen.

Lauantaina Tallinnassa pelattavasta Pelicans-ottelusta Lehtisellä oli tarjota jopa yllätys.

– En ole ikinä käynyt aikaisemmin Tallinnassa. Nyt näkee senkin, mitä siellä on, Lehtinen paljasti.