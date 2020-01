TPS hankki tutun vahvistuksen koeajalle

Alkukauden pelaamatta ollut Lauri Tukonen on liittynyt TPS:n vahvuuteen.

SM-liigaseura TPS kertoo tehneensä Lauri Tukosen kanssa viiden ottelun koesopimuksen. 33-vuotias laituri liittyy TPS:n vahvuuteen maanantaina.

Tukonen pelasi vuosina 2014–16 TPS:ssä 41 ottelua tehoin 17+17. Viime kaudella Tukonen edusti ensin Ässiä, sitten ruotsalaista Växjö Lakersia ja viimeiseksi sveitsiläistä EHC Klotenia. Tukonen on laadukas pelaaja, jonka uraa ovat haitanneet lukuisia loukkaantumiset.

Hyvinkääläisen Jää-Ahmojen kasvatti on Los Angeles Kingsin 1. kierroksen varaus kesältä 2004. Hyökkääjä on pelannut Pohjois-Amerikassa NHL:ssä Kingsissä viisi ottelua vuosina 2006–08. Lisäksi Tukonen pelasi farmisarja AHL:ssä Manchester Monarchsissa 185 ottelua.

SM-liigassa Tukonen on pelannut TPS:n ja Ässien lisäksi Bluesissa, Ilveksessä ja Lukossa.

– Tässä on tehty antaumuksella töitä sen eteen, että voin palata kaukaloon. Tämän projektin aikana on hyödynnetty kaikkea mahdollista tietoa sekä osaamista. Minulla on vakaa usko siihen, että pystyn tuomaan omia vahvuuksiani TPS:n käyttöön, Tukonen sanoo TPS:n tiedotteessa.