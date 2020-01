Jonne Virtasen kohupotkut kävivät kalliiksi – TPS joutuu maksamaan jättisumman

Jonne Virtanen on huojentunut mies.

Jonne Virtanen sanoo olevansa huojentunut välimiesmenettelyn päätöksestä.

SM-liigaseura TPS on velvoitettu korvaamaan jääkiekkoilija Jonne Virtaselle 98 500 euroa eli 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan työsuhteen perusteettoman purkamisen vuoksi.

Asiaan tuli päätös välimiesmenettelyssä 16. tammikuuta. Sitä käsiteltiin 16.–17. joulukuuta. Välimiesmenettelyssä päätettiin, että TPS joutuu myös maksamaan oikeudenkäyntikuluja 30 195 euroa. Tuomion mukaan HC TPS Turku Oy vastaa kokonaisuudessaan myös välimiehen palkkiosta, joka on 7 000 euroa.

Välimieskäsittelyn päätöksestä ei voi valittaa.

Välimiesmenettely on nopeampi tapa tuomioistuinmenettelylle. Sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi.

TPS ilmoitti 5. syyskuuta tapahtuneen työsuhteen purkamisen syyksi epäasiallisen käytöksen ja runsaan alkoholin käytön työtehtävissä. Virtanen kiisti TPS:n väitteet.

Miltä nyt tuntuu?

– Mikään ei ikinä ole etukäteen varmaa, mutta odotin kyllä tällaista päätöstä. Saan sen korvauksen, mikä minulle on koko ajan kuulunutkin, Virtanen sanoi IS:lle perjantaina puhelimitse.

– Olo on huojentunut. Jospa tämä päätös puhdistaisi mainettani. Julkisuudessa on ollut aiemmin esillä kummallisia väitteitä tästä asiasta. En tiedä, mistä ne ovat peräisin.

Virtanen sanoo olleensa välillä aika syvissä vesissä riitatilanteen vuoksi, vaikka laskee itsensä keskimääräistä paksunahkaisempien ihmisten joukkoon.

– Olin silti monta kuukautta vihainen ja se alkoi yhdessä vaiheessa ohjata toimintaani. Päällä oli todellinen stressi. Onneksi se on ohi. Välillä raha-asioissa oli tiukkaa. Perheen kannalta toiseen maahan muuttaminen on ollut haastavaa. He olivat luonani pari kuukautta ja palasivat Suomeen.

Virtanen siirtyi lokakuun puolivälissä tanskalaiseen Herning Blue Foxiin.

– Seura on hoitanut asiat hyvin ja olen viihtynyt täällä mainiosti. On ollut siistiä oppia uusia juttuja kanadalaiselta päävalmentajatamme Ben Cooperilta.

Mikä ovat välisi TPS:n suuntaan?

– Seuraa kohtaan minulla ei ole mitään hampaankolossa. Mutta on siellä joitakin ihmisiä, joiden kanssa en enää samaan kahvipöytään istu. Asioita voi nähdä eri tavalla. Ja tiet voivat aina erota. Kyse on siitä, että miten se tapahtuu.

Virtanen korostaa, että hän on kiitollinen Pelaajayhdistykseltä saamastaan avusta.

– Pelaajayhdistys auttoi hienosti lakipuolella ja olisi ollut valmis tukemaan myös taloudellisesti, jos siihen olisi ollut tarvetta. Siellä on miehiä, jotka pitävät omistaan huolta.