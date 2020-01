Kommentti: Tässä on yksi SM-liigakauden idioottimaisimmista ratkaisuista – missä on seurapomojen vastuu?

Mitä voitettavaa Jukureilla on kesken kauden tehdyllä valmentajavaihdolla, kysyy jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Työ tekijäänsä palkitsee. Pitkäjänteinen työ palkitaan. Oppirahat on maksettava. Ja daa daa daa…

Jääkiekon SM-liigassa ei eletä reaalimaailman väsyneiden kliseiden varassa. SM-liigassa mikä tahansa on mahdollista! Välillä riittää vain, että on sopivassa paikassa sopivaan aikaan.

Kuten kävi Marko Kauppiselle, josta leivottiin SM-liigan tuorein päävalmentaja. Kauppinen, 40, nostettiin Mikkelin Jukurien päävalmentajaksi 6. tammikuuta, kun Pekka Kangasalusta sai potkut.

Taidokkaana ja pelirohkeana liigapuolustajana tunnettu Kauppinen lopetti pitkän pelaajauransa keväällä 2017 Jukurien kapteenina. Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin hänestä leivottiin SM-liigajoukkueen päävalmentaja.

Tätä ennen Kauppinen ehti työskennellä Jukurien A-juniorien päävalmentajana reilut kaksi kautta. Kokemusta on karttunut myös Suomen alle 16-, 17- ja 19-vuotiaiden maajoukkueista apuvalmentajana.

Urakehityksen vauhdista päätellen Kauppinen on Suomi-kiekon seuraava The Special One.

No vakavoidutaan hetkeksi. Eihän tämä nyt kovin ammattimaista kuvaa anna ensinnäkään Jukurien toiminnasta ja laajemmin SM-liigan urheilujohtamisen tasosta.

Mäkkäri ja Hese tarjoavat motivoituneille ja noheville työntekijöille mahdollisuuden edetä parissa vuodessa pohjilta päällikkötehtäviin ilman aiempaa koulutusta.

SM-liigasta on tullut kiekkotelluksen pikaruokaketju, jossa noviiseja nostetaan hurjaa vauhtia koviin ja vaativiin päävalmentajatehtäviin. Pääasia, että mylly jauhaa.

Suomalainen valmentajakoulutus on tasokasta ja Vierumäen koutsikammion kautta on noussut laajalla rintamalla valmentajia Suomi-kiekon kentälle, mutta kouluttautumisella ja kokemuksella ei näytä olevan kovin suurta arvoa joissain palkkauspäätöksissä.

Mitähän mahtavat miettiä tästä trendistä ne valmentajat, jotka ovat vuosikausia määrätietoisesti kouluttautuneet ja kehittäneet itseään kohti eturivin työtehtäviä varten, ja samaan aikaan ohituskaistaa pitkin nousee suoraan jäältä vaihtopenkin taakse siirtyviä ex-pelaajia.

Eikä tässä ole tarkoitus lytätä Kauppista. Tietenkin hän tarttui liigajoukkueen päävalmentajan pestiin, kun sellaista kerran tarjottiin. Kukapa ei olisi?

Kuten Kangasalusta totesi potkujensa jälkeen IS:n haastattelussa, liigavalmentajat ovat syyttömästi syyllisiä tähän vallitsevaan, absurdeja piirteitä saaneeseen markkinatilanteeseen. Kyse on laajemmasta ilmiöstä.

Pekka Kangasalustalle tuli lähtö Jukureista.

Nuoria ja kokemattomia valmentajia ajetaan kiihtyvällä vauhdilla sisään, mutta kun tappiot ja ongelmat kasaantuvat, seurajohdon tuki katoaa nopeasti ja ukkoa heitetään luiskaan. Valmentajista on tullut pelottavan helposti korvattavaa tykinruokaa, kertakäyttötavaraa.

Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat lähinnä vain korulauseita kauden avaavissa mediatilaisuuksissa.

Missä on urheilujohtajien ja urheilusta vastaavien vastuu? Ja miten se näkyy?

Jukurien tapauksessa katse kääntyy urheilujohtaja Jukka Holtarin suuntaan. Holtari, 58, on ahkera ja arvostettu tekijämies, joka tuntee kiekkobisneksen läpikotaisin, mutta ote alkaa lipsua.

On erikoista, että Holtari päätyi tähän ratkaisuun ja vaihtoi valmentajaa tässä vaiheessa kautta. Muistetaan se, että Holtarin edellinen päävalmentajapalkkaus Jyväskylässä meni reisille, kun Lauri Merikiven aika JYPissä päättyi jo kesken debyyttikauden.

Ollaan nyt rehellisiä. Jukurit ei ole miltään osin pudotuspelijoukkue tälläkään kaudella. Kympin sakkiin pääsy olisi ollut Jukurien mestaruus. Ehkä jotkut sokaistuivat, kun mikkeliläisten kausi alkoi yllättävän hyvin, mutta viime kuukausina Jukurit otti paikkansa liigan kellarikerroksessa.

Jukurit ilmoitti jo joulukuussa, että Kauppinen ottaa liigajoukkueen komentoonsa ensi kaudella, mutta Jukureissa päädyttiin valmentajavaihtoon vain kuukausi myöhemmin.

Vilpitön kysymys: mitä voitettavaa Jukureilla on tällä ratkaisulla?

Kausi päättyy joka tapauksessa runkosarjaan sijoille ynnämuut. Voi melkoisella varmuudella sanoa, että joukkue häviää enemmän otteluita kuin voittaa.

Hävittävää on muutenkin paljon. Nyt penkin taakse nostettiin keltanokka, joka ottaa joukkueen haltuun kesken kaiken epäkiitolliseen aikaan. Kauppisen johtama Jukurit pelasi viime viikonloppuna kaksi tappio-ottelua KalPaa vastaan. Yhteismaalit olivat kuopiolaisten hyväksi 13–3. Rapea alku.

Nyt vaarana on, että loppukauden kyntämisessä tahriintuu myös peruuttamattomasti Kauppinen, jonka pitäisi aloittaa ensi kaudella uusi, uskottava projekti puhtaalta pöydältä Mikkelissä.

Strategisesti katsottuna Jukurien valmentajavaihto on yksi SM-liigakauden idioottimaisimmista ratkaisuista.

Ja tästä saattaa maksaa kovinta hintaa jälleen yksi nuori ja kokematon valmentaja, jonka ura ei ole ehtinyt edes kunnolla vielä alkaa.