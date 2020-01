SM-liigan valmentajamarkkinat rajussa murroksessa – päitä putoilee kovaa tahtia: ”Olemme syyttömästi syyllisiä”

Pekka Kangasalusta on tuorein kenkää saanut SM-liigavalmentaja.

Pekka Kangasalustasta tuli kuluvan SM-liigakauden viides päävalmentaja, joka sai potkut.

Mikkelin Jukurit vapautti Pekka Kangasalustan, 42, päävalmentajan tehtävistä loppiaismaanantaina.

Kangasalustan viimeiseksi otteluksi Jukurien vaihtopenkin takana jäi viime lauantain 4–5-vierastappio Porin Ässille.

– Sen verran olen ollut bisneksessä mukana, että kyllä sen osasi aavistaa. Loppupeleissä tuloshan ei ollut missään nimessä hyvä, vaikka pelattiin ihan hyviä pelejä, mutta jos ei pysty voittamaan, on selvää, että jotain pitää kokeilla. Eivät potkut missään nimessä yllätyksenä tulleet, Kangasalusta kommentoi Ilta-Sanomille.

Mikkeliläisten luisu sarjan kellarikerrokseen on ollut kova viime viikkoina, sillä Jukurit on voittanut 13 viime ottelustaan vain yhden. Nyt joukkue on sijalla 13.

Luisun keskellä Kangasalusta ei käynyt seurajohdon kanssa varsinaisia kriisipalavereita, eikä seurajohdosta tullut dramaattista voitto tai ulos -ukaasia päävalmentajalle.

– Kaikki keskustelut, joita kävimme, koskivat sitä, miten pystytään kairaamaan voittoja ja saataisiin suoritusta tasaisemmaksi. Koin, että se tuki oli loppuun asti olemassa, on tulos mikä hyvänsä, sanoi Kangasalusta.

– Kaikki tiesivät, että pelasimme ihan hyviä ja tasaisia pelejä, mutta maalin pelien kääntäminen tappiosta voitoksi oli se ongelma, jonka kanssa painittiin.

Työrauha säilyi

Jukurit tiedotti jo joulukuun alussa, että A-juniorien päävalmentaja Marko Kauppinen, 40, siirtyy ensi kaudeksi Jukurien liigajoukkueen päävalmentajaksi.

Marko Kauppinen on Jukurien uusi päävalmentaja.

Kangasalustan mukaan tästä ei syntynyt hiekottavaa häiriötekijää organisaation arkeen.

– Vaikka Kauppisen ensi kauden pestin ilmoitus tuli aikaisessa vaiheessa, silloin oli jo puhe, että tämä kausi mennään loppuun täysillä eikä mistään tingitä.

Kangasalusta ei tuntenut, että häntä olisi jollain tavalla savustettu pihalle, vaikka tappioita kasaantui ja tulokset laahasivat perässä.

– Koin, että sain työrauhan ja tehdä työtäni. Missään vaiheessa ei omasta pesästä lähdetty antamaan mitään negatiivista painetta. Päinvastoin. Niillä resursseilla, joita Mikkelissä on, ihmiset varmasti pyrkivät auttamaan parhaansa mukaan, mutta ainahan sitä jää jossiteltavaa.

– Jos se arki olisi saatu peleihin yhtä paineettomana, niin nyt ei oltaisi tässä.

”Syyttömästi syyllisiä”

Kangasalustasta tuli myös osa laajempaa Suomi-kiekon ilmiötä. Hänestä tuli tuorein nuoren polven liigavalmentaja, jonka päävalmentajaura jäi ainakin tällä erää lyhyeksi.

Valmentajavaihdoksia on tehty parin viime kauden aikana ripeällä tahdilla, mikä herättää huolta lajipiireissä.

– Olen huolissani. Valehtelisin, jos väittäisin muuta. Olemme tavallaan syyttömästi syyllisiä tähän hallitsevaan tilanteeseen. Se pitää ymmärtää, että SM-liigassa on aika rajattu määrä päävalmentajapaikkoja. Jos sellaista tarjotaan, kyllähän sen ottaisi vastaan vaikka Toropais Matti kadulta, hymähti Kangasalusta.

– Varsinkin pienissä seuroissa liksat eivät päätä huimaa. Jos kysyy A-junnu tai B-junnu- tai Mestis-koutsilta, että lähdetkö liigajoukkueen päävalmentajaksi, niin ihan varmasti lähtee. Osittain meidät on myös helppo uhrata, koska emme ole kauhean kalliita äijiä. Siksi meidät on helppo irtisanoa.

Kangasalusta kokee, että nuoret, kunnianhimoiset valmentajat ovat tällä hetkellä puun ja kuoren välissä.

– Kun nuorena valmentajana ottaa pestin vastaan eikä CV ole vielä sellainen, että voisi itse sanella ehtoja, se on huono juttu. Saamme mahdollisuuden, mutta samaan aikaan joudumme ottamaan sen huonoilla ehdoilla. Se saattaa vahingoittaa valmentajakuntaa pidemmällä aikavälillä, kun liksat tulevat alas.

– Toivottavasti näin ei käy, koska jatkossa se menee niin, että haetaan vain kokemattomia koutseja ja kokeillaan ns. kertakäyttötavaraa, joka on helppo korvata uudella.

Kangasalusta penää laajemmin lisää kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä SM-liigaseurojen johtavilta henkilöiltä.

Antti Pennanen on HPK:n päävalmentaja.

Lähihistoriasta löytyy toisenlaisiakin, rohkaisevia esimerkkejä.

– Katsotaan vaikka miten ”Pendo” (Antti Pennanen) aloitti kolmevuotisen projektinsa Hämeenlinnassa. Ensimmäinen vuosi oli hyvä, toinen vuosi ihan katastrofi. Kolmantena tuli mestaruus.

Ei katkeruutta

Kangasalusta kokee, että kehitystyö Mikkelissä jäi kesken.

– Joskus se vaatii sen, että katsotaan kortti loppuun, että saadaan lopullinen vastaus. Itselle jäi sellainen fiilis, että nyt Mikkelissä keskeytyi jotain hyvää. Voi olla, että homma olisi jatkunut samana kauden loppuun, mutta näin, että nämä olivat kaikista kovimmat kipurahat, jotka meidän piti maksaa, että voimme saavuttaa jotain.

– Siinä mielessä jäi huono fiilis. Olisin halunnut katsoa tämän loppuun asti.

Vaikka projekti Mikkelissä jäi nysäksi, Kangasalusta ei ole katkera Jukurien tai seurajohdon suuntaan. Luotsin mukaan potkut hoidettiin niin asiallisella tavalla kuin vallitsevissa olosuhteissa voi hoitaa.

– (Jukurien pääomistaja) Heikki Viitikon kanssa on ollut alusta asti hyvin rehelliset välit, ja asioista on aina puhuttu todella suoraan. Meillä on ollut äärimmäisen hyvä keskusteluyhteys. Hän soitti sunnuntaina ja kertoi potkuista. Sisältö ei ollut hyvä, mutta puhelu sinänsä oli erittäin hyvä. Maanantaina kävimme vielä pitkällä lounaalla, missä juteltiin kaikki asiat halki, poikki ja pinoon. Ei jäänyt siltä puolen mitään moitittavaa.

– Molemmat tiesivät jo aikapäiviä sitten, että jos homma ei kulje, hän on se, joka joutuu potkuista ilmoittamaan minulle. Molemmat tietävät, että eivät tässä ihmiset tappele, vaan antaa bisneksen tapella. Monesti se menee, että ihmiset alkavat tapella, mutta olen kiitollinen, että meillä on edelleen hyvät välit.