Huolestuttava ilmiö yleistyy SM-liigassa – Jukka Jaloselta ja Hannu Jortikalta painavat puheenvuorot: ”Mitä ihmiset ajattelevat?”

Kolmasosa liigavalmentajista on saanut potkut jo nyt. Kokeneiden kiekkomiesten mielestä heidät on uhrattu tylysti.

Karri Kivi, 49, Ville Nieminen, 42, Ari-Pekka Pajuluoma, 43, Kalle Kaskinen, 45 ja Pekka Kangasalusta, 42.

Kolmasosa tällä kaudella aloittaneista SM-liigavalmentajista on saanut potkut jo nyt, vaikka eletään vasta tammikuuta.

Kiveä lukuun ottamatta potkut saaneet valmentajat edustivat sekä ihmisiältään että päävalmentajaiältään nuorta kaartia, joka on muutaman viime kauden aikana vallannut suuren osan SM-liigan päävalmentajapaikoista.

Viime kaudella potkituista valmentajista ainakin Lauri Merikivi, 37, ja Mikael Kotkaniemi, 50, kuuluivat samaan SM-liigavalmentajien keltanokkakerhoon.

Keltanokkien päävalmentajaurat SM-liigassa jäivät tältä erää surullisen lyhyiksi. Sivusta tilannetta tarkkailleet valmentajakonkarit Jukka Jalonen ja Hannu Jortikka pitävät tätä huolestuttavana ilmiönä.

– Olen seurannut kehitystä erittäin murheellisena. Koko ajan on hirveä kiire saada uusia valmentajia liigaan. He joutuvat koviin paikkoihin, kun pelaajamateriaali on monissa joukkueissa rajallinen. Valmentajat kokevat nopean uranousun, mutta pää katkaistaan heti kun tulee vaikeampaa, Hannu Jortikka lataa.

– Todella surullista. Mitä nämä valmentajat seuraavaksi tekevät? Seuraavan työpaikan saaminen voi olla hankalaa, jos tulee luuserin leima, Jalonen jatkaa.

Hannu Jortikka on huolissaan nuorten valmentajien puolesta.

Jalonen on kaksikosta hieman optimistisempi. Hän uskoo, että potkut saaneet valmentajat löytävät kyllä töitä, jos he ovat valmiita siirtymään esimerkiksi sarjaporrasta alemmaksi, apuvalmentajiksi tai ulkomaille.

– He joutuvat muuttamaan, eikä se ole helppoa perheen kanssa. Mutta luovuttaa ei missään nimessä saa, jos näitä hommia haluaa tehdä. Pahalta se tuntuu, itsekin aikanaan potkujen jälkeen Englannista vauhtia hakenut Jalonen sanoo.

Molemmat valmentajakonkarit ihmettelevät liigaseurojen viimeaikaista innokkuutta palkata nuoria ja kokemattomia valmentajia koviin päävalmentajapesteihin.

– Kokemusta on aliarvostettu. Valitettavan usein pesti päättyy potkuihin liian nopeasti, jos kokemusta ei ole, Jalonen sanoo.

– Minua on jo pitkään pelottanut tämä trendi, että pelaajat lopettavat pelaamisen ja alkavat tuosta vain valmentamaan. Pitäisi kouluttautua enemmän, Jortikka lisää.

Jukka Jalonen toivoo, että potkut saaneilta valmentajilta löytyy intohimoa jatkaa valmennustyötä.

Sekä Jalonen että Jortikka sanovat toki tunnistavansa realiteetit. Jääkiekko ei edelleenkään ole liiketoiminnallisesti erityisen kannattavaa – ja vielä vähemmän kannattavaa on häviävän liigajoukkueen pyörittäminen. Tappiokierteen keskellä sidosryhmiltä tuleva paine muutosten tekemiseen on kova. Siitäkin huolimatta, ettei liigasta voi nykyisellä sarjajärjestelmällä edes pudota.

– Silti toivoisin seurajohtajilta enemmän kärsivällisyyttä. Sekin voisi auttaa, jos jo sopimuksentekohetkellä viestittäisiin selkeästi ulospäin, että nyt ollaan rakentamassa pitkäjänteistä projektia, Jalonen pohtii.

Kärjistettynä monien liigaseurojen valmentajapolitiikka on viime aikoina toiminut näin: Päävalmentajaksi on palkattu kokematon selkä halpa mies ja toivottu onnistumista. Kun projekti on hyytynyt vastatuuleen, nuori valmentaja on uhrattu surutta.

– Niin se juuri on. Kokeneena valmentajana en voi kuin nauraa. Mitä ihmiset oikein ajattelevat? Jortikka kysyy.