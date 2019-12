Kärpiltä pakonsanelema ratkaisu Jyväskylässä – matkassa kaksi vasta 17-vuotiasta maalivahtia

SM-liiga palaa tapaninpäivänä joulutauolta.

SM-liigan kärkijoukkue Kärpät kohtaa illalla JYPin Jyväskylässä. Oululaiset matkustivat vierasotteluun erikoisessa tilanteessa, sillä joukkueen molemmat maalivahdit ovat sivussa.

Justus Annunen on nuorten MM-kisoissa, eikä toinenkaan maalivahti Patrik Rybar ole käytettävissä. Siksi Kärppien päävalmentaja Mikko Manner on joutunut erikoiseen tilanteeseen. Oululaiset joutuvat luottamaan illan ottelussa kahteen 17-vuotiaaseen maalivahtiin.

Ennakkotietojen perusteella torjuntavastuussa illalla on Joel Blomqvist, jolla on lyhyt yhden ottelun liigakokemus tältä kaudelta. Sen sijaan illan ottelussa toisena maalivahtina olevalla Leevi Meriläisellä ei ole lainkaan kokemusta liigajäiltä.

Illan ykkösvahti Blomqvist on pelannut kuluvalla kaudella Kärppien A-junioreissa 26 ottelua 93,3 torjuntaprosentilla. Meriläiselle vastuuta on riittänyt A-nuorissa seitsemässä ottelussa. Pääasiassa Meriläinen on pelannut kuluvalla kaudella Kärppien B-junioreissa, joissa hän on torjunut 15 ottelussa torjuntaprosentilla 94,1.

JYP–Kärpät-ottelu alkaa klo 18.30 Jyväskylässä.