IS Liigapörssin kausi ylitti puolivälin – nämä pelaajat olivat syyskaudella iskussa

Justin Danforth (vas.) on esiintynyt pirteästi myös IS Liigapörssissä.

SM-liigan valmentajapelin IS Liigapörssin 3.jakso päättyi perjantain kierrokseen.

IS Liigapörssissä jokainen pääsee kokeilemaan omia taitojaan valmentajana. Kuusihenkinen joukkue menestyy sen mukaan, miten valitut pelaajat onnistuvat SM-liigan otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista. Tärkeää onkin valita tehokkaimmat pelaajat oikeaan aikaan.

Kauden ensimmäisen puolikkaan tehokkain Liigapörssissä on ollut Lukon Justin Danforth. SM-liigan pistepörssin kolmonen on tuonut Liigapörssi-valmentajille tähän mennessä 394 pörssipistettä. Tilaston kakkonen on pistepörssin kärkinimi JYPin Julius Nättinen 382 pisteellä.

Puolustajien ykköstykkinä Liigapörssissä häärii Jakub Krejcik. Kärppien takalinjoilta mm. kaksi hattutemppua iskenyt Krejcik on esityksillään tuottanut 358 pörssipistettä. Pakkien kakkosena on varsinkin kauden alun vahvasti pelannut Tapparan Valtteri Kemiläinen 339 pisteen saaliilla. Maalivahtien ykkösnimi on Ilveksen Lukas Dostal 199 pörssipisteellä.

IS Liigapörssin kauden neljäs pelijakso käynnistyy tapaninpäivänä, kun SM-liiga palaa joulutauolta täydellä seitsemän ottelun kierroksella. Jakson parhaan Liigapörssi-valmentajan titteli on tiedossa helmikuun alussa.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin pääsee kasaamaan täällä.