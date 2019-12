SM-liigalta tuli kova sääntölinjaus – pelaajat ihmettelevät: ”Tästä asiasta olisi pitänyt puhua yleisesti”

SM-liigan hallitus linjasi kovemmat sanktiot päähän kohdistuneisiin taklauksiin. Pelaajat ihmettelevät, miksi heitä ei konsultoitu.

SM-liigassa alkoi uusi aika keskiviikkona. SM-liigan hallitus teki uudet linjaukset, joiden mukaan päähän kohdistuneista taklauksista jaetaan vähintään viiden ottelun pelikielto.

Uusi linjaus on herättänyt liigapelaajissa keskustelua, sekä puolesta että vastaan.

Kärppien kaiken kokenut kapteeni Lasse Kukkonen, 38, ei yllättynyt, että SM-liigan johtoporras reagoi nähdyllä tavalla.

– Aika odotettua oli, että muutoksia ja päätöksiä tehdään. Säännöthän eivät muuttuneet, mutta rangaistusskaala muuttui, Kukkonen kommentoi.

Linjauksia on käyty yleisesti läpi pelaajien kesken liigajoukkueissa viime päivien aikana.

– Näillä mennään, mitä on päätetty. Pelaajat ymmärtävät, että peli yritetään pitää siistinä, kertoi JYPin 24-vuotias luottopuolustaja Julius Honka.

– Ihan hyvä, että sanktiot kovenevat. Ymmärrän tämän linjauksen ihan täysin.

Ilveksen kapteenistoon kuuluvan Teemu Rautiaisen mielestä linjauksista paistaa kohtuuttomuus.

– Jos ensikertalaisena taklaa vahingossa eikä hakemalla hae päätä, niin viisi peliä pelikieltoa kuulostaa kovalta.

– Onko se aina niin mustavalkoista, että se on heti viisi peliä tai ei mitään? Voiko tätä lajia tulkita näin mustavalkoisesti? Lätkä on nopea laji ja tilanteita on todella vaikea nähdä välillä. Siellä on taklaajan ja taklattavan vastuut olemassa, sanoi TPS:n kapteeni Lauri Korpikoski.

Rautiainen, 27, on yksi niistä, joka ymmärtää koventuneet sanktiot tapauskohtaisesti.

– Jos on rikoksenuusija ja on sortunut aiemmin samanlaisiin taklauksiin, silloin pitääkin antaa aina kovia sanktioita ja ottaa järeät aseet käyttöön.

Tapparan kapteeni Kristian Kuusela, 36, nostaa esille kurinpidon roolin, joka uusilla linjauksilla kasvaa.

– Se vaikeuttaa tilanteiden tulkitsemista. Nyt pitää tarkasti katsoa, koska se on aika raaka peli. Ei ole mitään välimalleja, Kuusela sanoi.

Linjausten konkreettinen vaikutus peliin on niin ikään vaikea kysymys.

– En usko radikaaliin muutokseen pelin suhteen. Puhtaat taklaukset säilyvät edelleen pelissä. Ääripäiden taklaukset jäävät varmaan pois, uskoi Honka.

Osan mielestä jyrkentyneellä linjalla voi olla vaikutuksia pelaajien pelityyliin.

– Kun pelikiellot nousevat ja iso osa pelaajan palkasta tippuu pois, silloin todella alkaa miettiä, että kannattaako taklata ollenkaan jos voi vahingossa osua huonosti, pohti Rautiainen.

– Taklausmäärät varmasti putoavat, mutta taklauksia nähdään jatkossakin varmaan sen verran kuin jääkiekossa tarvitsee nähdä, Kuusela arvioi.

Pelaajia kummastuttaa se, että hallitus nuiji päätöksen ilman pelaajien konsultointia. Dialogi puuttui kokonaan.

– Erikoista, ettei pelaajayhdistystä otettu millään tavalla mukaan keskusteluun, ihmetteli Korpikoski, 33.

– Tästä asiasta olisi pitänyt puhua yleisesti, koska yhdessä me yritämme kehittää tätä liigaa ja vähentää loukkaantumisia. Ei kukaan halua nähdä verissä päin makaavia pelaajia, vaan haluamme kamppailla rehdisti, Rautiainen sanoi.

– Enemmän sidottaisiin ihmisiä, jos näistä puhuttaisiin myös pelaajien kanssa ja heitä otettaisiin päätöksentekoon mukaan, Kukkonen komppasi.

Kukkonen peilaa tehtyjä linjauksia laajemmin lätkäkulttuuriin, joka on murroksessa, ei ainoastaan suhtautumisessa päähän kohdistuneisiin taklauksiin.

– Olemme monen uuden asian äärellä jääkiekossa, mikä on hieno asia. Yhteiskunta, ja meidän yhteisömme siinä mukana, kasvaa ja kehittyy.

Pelaajat ovat yksimielisiä siitä, että pelaajien välinen kunnioitus ja terveys ovat ensiarvoisen tärkeitä matkalla kohti parempaa tulevaisuutta.

– Jotkut pelaavat kovaa, joten välillä voi tulla jotain, mutta pääasia on, että yrittää välttää loukkaantumisia. Sen verran pitää kunnioittaa vastustajaa aina, Honka linjasi.

– Vauhdit kovenevat ja osumia vain tulee välillä, mutta en usko, että kukaan haluaa tahallaan taklata toista päähän. Uskon ihmisten hyvyyteen, Rautiainen korosti.