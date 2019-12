Kommentti: Kaapo Kakko jätti ammottavan aukon – nyt TPS:ssa dominoi uusi maalitykki

Lauri Pajuniemen varannut NHL-seura näyttää nyt nerokkaalta, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Viime kaudella Kaapo Kakko pelasti paljon. Kuten sittemmin kenkää saanut päävalmentaja Kalle Kaskinen totesi, TPS:n viime kausi oli täynnä haasteita, mutta virtuositeetti Kakon johdolla kantoi pitkään.

Kakko, 18, suuntasi täksi kaudeksi NHL:ään ja Manhattanin kirkkaisiin valoihin. Turussa oli pakko tehdä muutoksia, sillä eturivistä lähti isoja palasia. TPS:ssa luotettiin painotetummin joukkueen voimaan, mutta vihkoon on mennyt.

Jos viime kausi oli täynnä haasteita, TPS:n kuluva on ollut täynnä ongelmia. Runkosarjaa on pelattu tasan puolet ja TPS on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Kellarikerros on tullut tutuksi.

Mutta nyt mennään posin pualelt!

TPS:n riveissä pelaa SM-liigan kuumin maalitykki, ja yksi sarjan potentiaalisimmista NHL-varauksista.

Jos Kakko oli viime kaudella suurin syy mennä katsomaan TPS:n otteluita, nyt se on Lauri Pajuniemi.

Viime syyskuussa 20 vuotta täyttänyt laitahyökkääjä on noussut rakettimaisesti taistelemaan SM-liigan maalipörssin voitosta.

Pitkään näytti, että JYPin Julius Nättinen karkaa omille luvuilleen, mutta suurin uhka tulee nyt Turusta. Nättinen, 22, on paukuttanut 27 ottelussa 22 maalia. Pajuniemellä on kasassa 18 maalia 28 ottelussa.

Lauri Pajuniemen vauhti kiihtyy.

Pajuniemen läpimurtoa odoteltiin jo viime kaudella, mutta nousu tähtiluokkaan on tapahtunut uran kolmannella liigakaudella. Nuorukaisen aiempi maaliennätys oli viisi täkyä viime kaudelta.

Nyt ollaan uudella tasolla. New York Rangersin pelaajatarkkailuosasto näyttää kierros kierrokselta entistä nerokkaammalta, sillä Pajuniemi tarttui haaviin kesän 2018 varaustilaisuuden viidennellä kierroksella.

Viidenneltä kierrokselta haalitaan harvoin vakioroolin pelaajia NHL:ään, eikä tietenkään ole sanottua, että sellainen Pajuniemestä lopulta kasvaa, mutta potentiaalia ehdottomasti löytyy.

Pajuniemi on tottunut ylittämään odotuksia aiemminkin.

Hän ei ollut mikkorantasten ja kaapokakkojen kaltainen junioritähti Turussa nuorempana, vaan enemmänkin valmennuksen luottopelaaja, joka pystyi tekemään myös tulosta.

Luotettavuus on tuonut näyttöpaikkoja, jotka itsevarma laitahyökkääjä on käyttänyt hyväkseen.

Tällä kaudella TPS:n riveissä on ollut huutava pula ratkaisupelaajista. Rahaa on käytetty vääriin pelaajiin, joten Pajuniemen nousu ykköspyssyn ruutuun on kuin taivaan lahja.

Tahti on kiristynyt ärhäkästi marraskuun puolivälin jälkeen. Kauden 16 ensimmäisen ottelun jälkeen kasassa oli kuusi maalia. Marraskuun 15. päivän jälkeen häkki on heilunut 12 kertaa 12 ottelussa.

Kolmessa viime ottelussa Pajuniemi on tällännyt hurjat viisi maalia. Keskiviikon kierroksella Mikkelissä nähtiin liigauran ensimmäinen hattutemppu.

Jos haluaa käyttää unista maalitahti-barometriä, Pajuniemi on tällä hetkellä napakassa 37 maalin vauhdissa. Se olisi aika paljon.

Vertailun vuoksi se olisi SM-liigan kaikkien aikojen toiseksi kovin maalisaldo alle 21-vuotiaalle pelaajalla. Raimo Summanen pitää listan kärkipaikkaa 45 maalilla kaudelta 1982–83. Kympin joukosta löytyy muun muuassa Teemu Selänne (33 maalia) ja Saku Koivu (27 maalia).

On selvää, että Pajuniemen viime viikkojen tahti ei kestä loppukautta, mutta se on toissijaista.

On nostettava hattua lahjakkaalle ja määrätietoiselle pelaajalle, joka ei ole vain höpötellyt lämpimikseen eteenpäin menosta, vaan on väkisin ottanut itselleen johtavan roolin.

Kannattaa mennä katsomaan tämän nuoren pyssysankarin pelaamista vielä kun voi. Ensi kaudella Pajuniemi on samassa organisaatiossa kuin Kakko.