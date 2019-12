SaiPa solmi jatkosopimuksia

SaiPa solmi kolme jatkokontrahtia pelaajiensa kanssa.

SaiPa on tehnyt jatkosopimukset hyökkääjä Ville Vainikaisen, puolustaja Veeti Vainion ja keskushyökkääjä Tomi Iso-Mustajärven kanssa. Vainikaisen jatkosopimus on kaksivuotinen, Vainion ja Iso-Mustajärven yksivuotiset.

Vainio, 22, on kerännyt 23 ottelussa tehopisteet 4+8. Hän on pelannut yli 20 minuuttia ottelua kohti ja on SaiPan sisäisessä puolustajien pistepörssissä toisena Robin Salon jälkeen.

– Terveenä kun saa olla, kummasti se vaikuttaa, että pelikin saattaa kulkea. Mukava pelata, kun on terve, Vainio kommentoi.