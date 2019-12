Äärikokenut pakki latasi rajun ennusteensa SM-liigan uuden taklauslinjauksen seurauksista – ”Mikä järki siinä enää on”

Tiukentunut linjaus päähän kohdistuneisiin taklauksiin jakaa pelaajien mielipiteitä.

Viesti oli selkeä. SM-liigan johto haluaa puuttua lajia tahraavaan ongelmaan, päähän kohdistuneisiin taklauksiin.

Tiistaina SM-liigan hallitus ilmoitti toimenpiteistä, joiden tavoitteena on vähentää päähän kohdistuneita taklauksia. Uusien linjausten mukaan kurinpitomenettelyssä päätilteistä annetaan kovempia sanktioita. Nyt kaikista päähän kohdistuneista taklauksista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista määrätään vähintään viiden ottelun pelikielto.

SM-liigan ”uusi aika” alkoi keskiviikkona, jolloin pelattiin ensimmäinen ottelukierros hallituksen linjanvedon jälkeen.

Nordenskiöldinkadulla HIFK:n ja Lukon välisessä ottelussa uudet linjaukset eivät ainakaan heijastuneet kaukaloon.

Intensiteetti oli kova ja laidat rytisivät, kun molemmat joukkueet hakivat fyysistä yliotetta. Taklauksia annettiin ja otettiin ilman arkailua.

Pelaajien mielipiteet uudesta linjasta olivat kuitenkin hyvin varovaisia.

– Mitä tässä uskaltaisi sanoa, HIFK:n puolustaja Ville Varakas aloitti lyhyen pohdinnan jälkeen.

– Sen olisi voinut sanoa sitten suoraan, jos taklauksia ei haluta enää nähdä. Taklaustilanne on niin monen asian summa, että ei se voi aina olla vain taklaajan syy, mitä se nyt on näillä linjauksilla.

Myös Lukon puolustaja Ilkka Heikkinen valitsi sanansa tarkasti.

– Vaikea sanoa, onko tämä linjaus lopulta hyvä vai huono juttu. Tämän kanssa on vain elettävä.

Uransa aikana myös NHL:ssä ja KHL:ssä kiekkoillut Heikkinen, 35, uskoo, että kovemmat sanktiot vähentävät pääosumia, vaikka hän ei linjausta täysin sulata.

– Varmasti vähentää. Kuka nyt haluaa menettää viiden pelin tai koko kuukauden palkan? Mikä järki siinä on enää taklata? Eihän tuolla enää uskalla ketään vetää. Varmaan avojään taklaukset jäävät lajista kokonaan pois, Heikkinen näki.

Varakas, 35, oli tämän kauden ensimmäinen pelaaja, joka määrättiin pelikieltoon päähän kohdistuneesta taklauksesta. HIFK:n puolustaja taklasi 18. syyskuuta pelatussa ottelussa JYPin Anton Stråkaa avojäällä.

Varakas sai kurinpitodelegaatiolta kuuden ottelun kakun. Taklauksesta tuli neljä ottelua ja kurinpitohistoriasta kaksi ottelua lisää.

Varakas kuuluu niihin pelaajiin, jonka pelityyliin kuuluu olennaisena osana taklauspeli.

– Ilman muuta pitää nyt miettiä pelityyliä. Jos yksi kahdestasadasta taklauksesta on vahinko tai työtapaturma, se on tietenkin ikävää ja pitäisi saada pois, mutta tilanteissa on aina paljon muutakin kuin taklaajan tekemä kontakti.

Lukkoa vastaan Varakas oli yksi niistä, joka näytti puhtaan fyysisen pelin mallia, kun hän taklasi avauserässä voimalla ja kotiyleisöä sytyttävällä tavalla Lukon tähtihyökkääjä Ponthus Westerholmia.

Samankaltaisia taklauksia nähtiin pitkin iltaa, ylilyöntejä ei.

– Siinä ei ole mitään ongelmaa, että taklataan puhtaasti. Peliä edistävät taklaukset ovat jääkiekkoa, tehoilla 2+1 HIFK:ta kurittanut Jonne Tammela sanoi.

Pohjois-Amerikasta Suomeen palannut 22-vuotias hyökkääjä antoi varovaista vihreää valoa uusille linjauksille.

– Ehkä ihan hyvä, että nyt on pieni pelote. Ei kukaan kuitenkaan tahallaan halua vahingoittaa.

Keskiviikkoinen HIFK:n ja Lukon välinen ottelu päättyi Lukon 5–2-vierasvoittoon.