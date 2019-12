Hallinto-oikeus kielsi Poliisihallituksen täytäntöönpanon – IS Liigapörssi saa toistaiseksi jatkaa

Hallinto-oikeus kielsi Poliisihallituksen päätöksen täytäntöönpanon Sanoma Media Finland Oy:n toimittaman valituksen perusteella.

Sanoma Media Finland Oy:n ylläpitämät IS Liigapörssi ja Hockey GM saavat Hallinto-oikeuden 13.12.2019 antaman välipäätöksen perusteella toistaiseksi jatkaa. Päätös on voimassa kunnes Hallinto-oikeus ratkaisee Sanoman tekemän valituksen.

Poliisihallitus kielsi nykymuotoiset palvelut marraskuussa arpajaislain vastaisina. Kiellon tehosteeksi palveluille asetettiin 300 000 euron uhkasakot. IS Liigapörssin oli määrä loppua 1.1.2020 ja Hockey GM:n 1.2.2020. Hallinto-oikeuden mukaan Poliisihallituksen päätöstä ei ole perusteltua panna täytäntöön asian käsittelyn tässä vaiheessa.

Hallinto-oikeuden tuore päätös mahdollistaa Sanoma Media Finlandin jatkaa palveluiden pyörittämisen kunnes asia on käsitelty. Päätöstä asiaan voidaan odottaa aikaisintaan loppukeväällä.

– Hienoa että Hallinto-oikeus reagoi asiaan todella nopeasti vaikka vuodenvaihteen kiireet varmasti painavat päälle, näin saadaan kiekkofanien pelit jatkumaan keskeytyksettä seuraaviin jaksoihin, Sanoma Media Finlandin digipalveluiden vastaava johtaja Timo Rinne kertoo.

”Ilouutinen huolestuneille käyttäjille”

IS Liigapörssin sekä Hockey GM:n tulevaisuus on herätti keskustelua pelaajien keskuudessa.

– Viestejä ja kysymyksiä on tullut lähemmäs tuhat. Välillä puhelinkin oli koetuksella viestitulvasta. Nyt saatu päätös on ennen kaikkea ilouutinen huolestuneille käyttäjille, tuotepäällikkö Ville Järvinen toteaa.

– Hienoa, että perinteinen ja suosittu osa suomalaista kiekkokulttuuria saa toistaiseksi jatkua, Järvinen jatkaa.

IS Liigapörssissä on ollut viime vuosina noin 35 000 pelaajaa ja Sanoma on ollut pyörittämässä palvelua vuodesta 1995 alkaen. Muita Sanoma Media Finland Oy:n toteuttamia palveluja ovat olleet Hockey GM, Leijonapörssi, Futispörssi, Naisleijonapörssi, Valioliigapörssi sekä LP Futis.

Ilta-Sanomat on osa Sanoma Media Finland Oy:tä.