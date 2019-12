Veeti Vainio, yksi 2010-luvun lupaavimmista suomalaisista puolustajista, on vihdoin päässyt pelaamaan.

Tämä juttu on julkaistu Urheilulehdessä 4.12.2019.

15. marraskuuta 2019 jäi suomalaiseen urheiluhistoriaan, kun Suomen miesten A-maajoukkue eteni ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-lopputurnaukseen.

Pieni jälki jäi myös jääkiekkohistoriaan, kun HIFK löi SaiPan erikoisessa ottelussa maalein 7–6. Aivan Töölön jalkapallostadionin naapurissa Helsingin jäähallissa nähtiin samalla Veeti Vainion uran ensimmäinen SM-liigamaali.

Maali, 6–6-tasoitus ajassa 57.58, syntyi samaan aikaan, kun sadat suomalaiset jalkapallokannattajat juoksivat viereisellä stadionilla kentälle. Suomi–Liechtenstein-ottelun erotuomari oli viheltänyt pilliin vain hetkeä aiemmin.

Alkoi uusi aika Suomen jalkapallohistoriassa mutta myös 22-vuotiaan jääkiekkopuolustajan uralla. Vainio ehti pelata SM-liigassa yli neljä vuotta ennen ensimmäistä maaliaan. Hänelle maali ei todennäköisesti ole tulevan uran kannalta käänteentekevä, tärkeä tasoitusosuma toki, mutta lähinnä se lopetti kaverien kuittailun nollasaldosta.

Puolustaja oli pelannut tosin vain 63 liigapeliä ennen avausmaaliaan. Takana on hänen oma Via Dolorosansa. Rannevamma, pitkäaikaisten nivusvaivojen syyn paljastuminen ahtaiksi lonkiksi ja sitä seuranneet molempien lonkkien leikkaukset, nilkassa ollut vaikea nivelsidevamma ja sen kuntoutuksessa ilmaantunut puolikkaan pingispallon kokoinen limapussi, joka rustoutui kiinni hermoon. Lopulta iski ylikunto, josta tehtiin ensin vääriä diagnooseja ja joka pilasi koko viime kauden.

Vainio pelasi kolmen kauden aikana 2016–2019 vain 28 sarjaottelua, joista 13 Mestiksessä ja 15 SM-liigassa.

Tätä juttua ei kuitenkaan lähdetty tekemään yhden liigamaalin takia.

Keväällä 2014 pelattiin A-nuorten SM-liigassa finaalisarja, jossa Blues voitti Kärpät otteluvoitoin 3–0.

Kenttä vilisi tulevia huippupelaajia. Bluesin 16-vuotias häkkipää Vainio oli yksi heistä, joiden tulevaisuudelta odotettiin kaikkein eniten. Sulavasti ja kuin tanssahdellen kentällä liikkunut puolustaja vaikutti etenkin kiekollisilla taidoillaan ja pelinäkemyksellään.

– Muistan, kun Veeti teki ensimmäisessä finaalissa kaksi maalia. Ja ne eivät olleet mitään munkkeja. Hän oli yksi kentän parhaista siinä sarjassa ja pelasi unelmakevään. Sitten voi miettiä, ketä muita kaukalossa oli, sanoo vanha joukkuetoveri Eetu Koivistoinen, Lukon nykyinen keskushyökkääjä.

Kärppien riveissä pelasivat muun muassa puolustajat Markus Nutivaara ja Vili Saarijärvi sekä hyökkääjät Jesse Puljujärvi, Saku Mäenalanen, Arttu Ruotsalainen, Antti Kalapudas ja Sebastian Aho. Bluesin ratkaisevan finaalin kokoonpanosta 14 pelaajaa on sittemmin pelannut liigassa, muun muassa Iikka Kangasniemi ja Peter Tiivola sekä joukosta toistaiseksi ainoina NHL:ään edenneet maalivahti Kaapo Kähkönen ja hyökkääjä Antti Suomela.

Koivistoinen viittaa kehuillaan kuitenkin ennen kaikkea koko joukon kovimpaan nimeen.

– Meinaan, että siellä oli yksi NHL:n tämän hetken parhaista pelaajista. Ja he olivat ja ovat kuitenkin saman ikäisiä Veetin kanssa, hän sanoo tarkoittaen Carolina Hurricanesin Ahoa.

Vastustajajoukkueessa pelanneelle Puljujärvelle Vainio on tuttu paitsi kyseisistä loppuotteluista myös mm. juniorimaajoukkueista.

– Veeti oli yksi ikäluokkansa parhaista puolustajista, joka pystyi huikealla liu’ullaan dominoimaan. Siinä sarjassa hän oli Bluesin ykköspakki, Puljujärvi sanoo.

Vainio teki pudotuspelien 11 ottelussa 5+5=10 pistettä. Tilastot tulevat kuin apteekin hyllyltä, kun tätä juttua varten haastateltu Vainion silloinen ja nykyinen valmentaja Tero Lehterä analysoi suojattinsa uraa.

– Parhaimmillaan parempi kuin Erik Karlsson, Lehterä on kertonut erään NHL:n kykyjenetsijän kirjoittaneen papereihinsa seuratessaan Vainion edesottamuksia junioripeleissä.

Toisella A-juniorikaudellaan Vainio teki runkosarjan 42 ottelussa 13+31=44 pistettä. 17-vuotias voitti puolustajien maali-, syöttö-, ja pistepörssin sekä debytoi keväällä SM-liigassa pohdittuaan sitä ennen pitkään mahdollista siirtoa Yhdysvaltoihin yliopistoon. Pudotuspeleissä hän teki viidessä ottelussa 2+5=7 pistettä ja oli sitten mukana alle 18-vuotiaiden MM-hopeajoukkueessa.

Kesällä 2015 NHL:n Columbus Blue Jackets varasi hänet.

Nyt tuo varaus on umpeutunut, koska kolme edelliskautta menivät valtaosin pilalle. Eivätkä juniorivuodet ennen sitä olleet nekään olleet pelkkää ilotulitusta, vaan nuoren miehen, tai pojan kuten Vainio itse sanoo, kipuilua.

Vainio kuvattuna syksyllä 2015.

Tätä haastattelua tehdään Helsingin keskustassa. Espoolainen on viettämässä maajoukkuetauon vapaitaan kotiseudullaan. Parta kertoo, ettei kahvilan pöydässä istu enää 17-vuotias siloposkinen, vaan haastattelukysymyksiin yllättävän kypsästi vastaava, liigassa juuri debytoinut ensikertalainen.

Viime vuosien sairaushistorian kertaamisessa ja yksityiskohdissa menee aikaa, mutta aihe ei vaikuta vaikealta käsitellä.

– Mietin jo, ovatko kaikki loukkaantumiset edes oikeassa järjestyksessä tai puhuinko oikeista paikoista. Hyvä tilanne, kun niistä alkaa olla jo sen verran aikaa. Rupeavat kaikki olemaan voitettuja, Vainio sanoo tyytyväisenä.

– Mutten koe mitenkään, että juuri minulle on sattunut kaikki. On paljon muitakin, joille on tapahtunut kaikenlaista. Ja varmaan paljon pahempaakin.

Niin, maailmasta löytyy monenlaisia karuja ihmiskohtaloita, eikä jääkiekkoilijan loukkaantumiskierre ole pahimmasta päästä.

– Olen miettinyt sitäkin. Semmoinenkin saa ajattelemaan, että asiat ovat tässä olleet koko ajan aika hyvin, vaikka vähän onkin tapahtunut.

Vainio istuu kahvilan penkillä rennosti, välillä valahtaen lähes makuuasentoon, pipo päässä ja ulkotakki päällä. Vaikutelma on huoleton. Voisi kuvitella, että ainakin jossain vaiheessa loukkaantumiskierrettä mietteet ovat silti olleet synkkiäkin.

– Kaikkeahan sitä aina miettii. Jotenkin olen kuitenkin aina osannut asennoitua, vaikka alussa tuntui, että seinät kaatuvat päälle. Olin kuitenkin aika nuori, kun noita on sattunut. Koen, että minulla on vieläkin aikaa ja mahdollisuuksia aika paljon. Mitään ei ole heitetty hukkaan.

Vainio oli nuorena ikäluokkansa puhutuimpia suomalaispuolustajia ja tunnettu lahjakkuus. Puhe ei ollut pelkästään ylistävää, koska huippusuoritusten vastineeksi tuli välillä myös luvattoman heikkoja esityksiä. Nuorilla tason ailahtelu on toki tavallista, mutta Vainion kohdalla tason heittely oli poikkeuksellista.

– Väitän, että minulla olisi ollut silloin pikkupoikana, nuorena, mahdollisuus olla niin paljon parempi. Silloin oli enemmän tekemistä pääkopan kuin varsinaisten pelitaitojen kanssa. En osannut käytännössä käsitellä virheitä ollenkaan, Vainio sanoo nyt.

Eetu Koivistoinen muistaa, kuinka Lehterä heitti Vainion kerran ulos harjoituksista.

– Veeti oli sen jälkeen sanonut lähimmille kavereilleen, ettei hän enää tule, hän lähtee takaisin Graniin (Grankulla IFK) pelaamaan.

Vilttikomennuksia tuli peleissä tasaiseen tahtiin.

– En osannut käsitellä niitä hommia ollenkaan. Kiukuttelin, ja kaikki ilmentyi minulla niin, että olin selkä suorana ja näytin, ettei kiinnosta ollenkaan. Jotenkin se laukesi niin, että osoitin mieltäni. En ole siitä mitenkään ylpeä. Jos olisi aina ollut hana pohjassa, olisin ollut puolet parempi pelaaja. Pystyin jo silloin tekemään ja tuottamaan paljon ominaisuuksien puolesta, mutta jos pää olisi ollut nykytasollani, olisin ollut niin paljon parempi. Nyt se alkaa olla ihan ok, joskaan ei vieläkään täydellistä, Vainio analysoi.

Veeti Vainio kuvattuna Helsingissä.

Aiemmin mainitun A-nuorten finaalisarjan jälkeen Vainio kutsuttiin auttamaan B-nuorten finaaleissa. Puolustajia peluuttanut valmentaja Tobias Salmelainen näytti toisen pelin jälkeen ovea ja ilmoitti, ettei tarvitse enää tulla.

– Olin ihan katastrofi. ”Tobbari” teki silloin ihan oikein. Olisi pitänyt pystyä auttamaan eikä olla riski jäällä.

Varsinaista syytä Vainio ei osaa nuoruusaikojensa käytökselleen sanoa. Eikä lopullista vastausta taida osata antaa kukaan muukaan. Ehkä kyse on vain siitä, että ihmiset käsittelevät pettymyksiä ja virheitä eri tavoin, etenkin herkässä iässä ollessaan.

Vainion tilannetta yritettiin ratkoa myös henkisten valmentajien kanssa.

– Useampien. Vähän ne aina jäivät. Kävin jonkin verran tapaamassa heitä, mutta olin jotenkin niin pikkupoika. Ei siitä oikein tullut mitään. Jälkeenpäin kun miettii, niin aika anteeksiantamatonta ja tyhmää hommaa se oli.

– Helppoahan se on nyt jossitella ja sanoa, että olisinpa tehnyt toisin. Niin, olisinpa.

Vaikka puolustaja on tietynlainen mielialapelaaja, vanhat pelikaverit ja muut tutut eivät lausu hänestä pahaa sanaa. Päinvastoin: häntä kuvaillaan poikkeuksetta hyväntahtoiseksi ja hyväksi kaveriksi.

– Veeti on aina ollut omalaatuinen persoona. Sellainen, jota etenkin nykyaikana pitäisi mielestäni vain enemmän arvostaa. Olen aina tykännyt hänestä. Veeti on aina ollut tosi kilpailuhenkinen, ja varmasti hän on myös henkisesti kasvanut aika paljonkin niistä junnuvuosista. Pelitaidot ovat edelleen kiistattomat, Koivistoinen kuvailee.

Ensimmäisellä täydellä SM-liigakaudellaan Vainio pelasi 30 ottelua, joista tilastoihin jäi neljä syöttöpistettä. Hän ei pystynyt vielä tuottamaan kiekollisesti tehoja, mutta pelasi vahvaa peruspeliä ja oli loppua kohti Bluesin kärkipuolustaja kaudella, joka päättyi espoolaisseuran konkurssiin.

Uusi seura löytyi Kouvolasta, mutta KooKoossa tuli kuitenkin aiemmin mainittujen terveyshuolien takia tilille vaivaiset seitsemän liigapeliä.

Koskaan Vainio ei sano stressanneensa pelipaikasta, mutta voidaan silti epäillä, että kovin moni liigaseura ei olisi uskaltanut laskea hänen varaansa viime kauden jälkeen. Kahdeksan peliä SaiPassa pelannut Vainio sai seuralta uuden sopimuksen, johon tosin kirjoitettiin ylimääräinen pykälä. Seuralla oli marraskuun maaottelutaukoon mennessä oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus, jos Vainio ei olisi ollut kunnossa.

– Koen, että se oli vähintäänkin SaiPan oikeus. Olen tosi kiitollinen, että he antoivat minulle vielä sauman. Onneksi olen pysynyt kunnossa, pystynyt pelaamaan ja tekemäänkin jotain jäällä.

– Pelaamattomuus näkyy varmasti vielä. Olen aina ollut tosi kärsimätön ja halunnut kaiken heti, varsinkin pelihommissa. Olen tosi ankara itselleni ja vaadin itseltäni paljon. Täytyy yrittää antaa armoa itselleen.

On SaiPakin vähitellen saamassa oivan vastineen luottamukselleen. Marraskuun maaottelutauon jälkeen Vainion neljän ensimmäisen ottelun saldo oli 3+3=6 pistettä peliajan pysyessä 23–25 minuutissa.

Tänä syksynä Vainio on vihdoin saanut pelata terveenä. Pitkästä pelaamattomuudesta huolimatta hänestä on melko nopeasti tullut SaiPan kärkipuolustaja yhdessä Robin Salon kanssa. Suuri halu ratkaista pelejä huokuu Vainion pelistä.

Telian tv-lähetyksissä kuullun älykiekkodatan mukaan Vainion laukaus on koko SM-liigan kovin.

– Ai jaa. En tiennytkään. No, se (älykiekko) nyt näyttää välillä vähän mitä sattuu.

– Mutta kyllä laukaus on ehdottomasti yksi vahvuuksistani. Vielä kun sen saisi sinne saakelin putkien väliin joka kerta, helpottaisi jonkin verran.

Veeti Vainio osui ensimmäisen SM-liigamaalinsa jälkeen myös kahdessa seuraavassa pelissä. Tässä hän tuulettaa 4–2-maalia Pelicansin verkkoon.

Kun ylivoimavastuuta tulee, tulosta pitääkin tulla. SaiPan ykkösylivoima, jossa Vainio ja Salo ovat pakkiparina, on näyttänyt viime aikoina yhä paremmalta – kuten pitääkin, kun kaukalossa on Teemu Ramstedtin ja Tomas Zaborskyn kaltaisia seppiä.

– En ota mitään paineita. Nautin vain siitä, että pystyn pelaamaan. Mutta kun saa vastuuta, koen kyllä, että pitäisikin vähän tehdä pisteitä. Siinä mielessä niitä vähän miettii, Vainio sanoo.

Pelaaja-agentti Sami Mettovaara Acme World Sportsista on edustanut Vainiota siitä asti, kun pelaaja oli 16-vuotias.

– Veeti on ominaisuuksiltaan ihan poikkeuksellinen pelaaja. Hän on aika erilainen kuin tavallinen suomalainen huippupelaaja ja näkee kentän sekä ajattelee pelin vähän eri lailla kuin moni muu. Pelityyli voi joskus ensisilmäyksellä antaa hänestä vääränkin kuvan, Mettovaara kuvailee.

– Erilaisia vaikeuksia on ollut paljon ja keskusteluita niin Veetin kuin hänen vanhempiensakin kanssa on myös käyty. Hän on tosi ankara itselleen, joskus liiankin ankara. Se pitkä tie jatkuu varmasti vielä pitkään. Hänellä on taivas rajana ja potentiaali on huikea, mutta päivä kerrallaan pitää mennä.

SaiPan kanssa hiljattain vuoden jatkosopimuksen tehnyt Lehterä tuntee Vainion pelaajana ja ihmisenä luultavasti paremmin kuin kukaan toinen valmentaja.

Hän peräänkuuluttaa puolustajaltaan ennen kaikkea perusasioita – ja toivoo tämän säilyvän nyt kunnossa.

– Kun Veetin perusasiat rutiinin kautta parantuvat, peli kehittyy vielä paremmaksi. Pelaajan kyky upeisiin peliratkaisuihin on oma taitonsa, mutta pelaaminen on kuitenkin 90-prosenttisesti perusasioiden tekemistä oikein, Lehterä näkee.

– Pelaamisen pitää löytyä oikeita malleja, ettei se mene hokkuspokkusteluksi tai show-hommaksi. Pelissä mitataan tehokkuutta: maaleja ja maaleihin tai maalipaikkoihin johtavia tekoja. Se on relevanttia. Ei se, saako vedettyä 27 kertaa länget vastustajalta, jos se ei johda mihinkään.

Vainiolla on vielä runsaasti aikaa luoda itselleen hyvä ura huippuammattilaisena. Esimerkiksi NHL:stä ei tässä haastattelussa puhuta eikä siinä oikein olisi mieltäkään, koska takana ovat niin rikkonaiset vuodet. Ulosmitattavissa on kuitenkin yhä pitkä ura huipulla.

– Ei kaikki voi tapahtua sormia napsauttamalla. Sen olen huomannut, että kyllä minä vielä pelata osaan. Samat ominaisuudet ja avut ovat kuin ennenkin. Siitä en ole ikinä ollut huolissani. Olen aina tiennyt vahvuuteni ja kykyni», Vainio sanoo.

– Haluan vielä nähdä, mihin asti rahkeeni riittävät.