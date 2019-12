Tuore selvitys paljastaa kaikkien SM-liigaseurojen luvut – näin paljon kertyi yhden sarjapisteen hinnaksi

Pelicans, Jukurit, SaiPa ja HPK pärjäsivät parhaiten suhteessa henkilöstökuluihin.

Jääkiekon SM-liigassa pelaaminen ja menestyminen ei ole halpaa hommaa. Tämä ilmenee muun muassa tilintarkastusta ja konsultointipalveluja tarjoavan Suomen EY:n tuoreesta selvityksestä.

Raportissa selvitettiin muun muassa kuinka paljon yksi liigapiste liiketoiminnan kuluina SM-liigaseuroille maksaa, ja millaisilla kassavarannoilla liigaseurat lähtevät rakentamaan ja suunnittelemaan uutta kautta.

Selvitys kaikkien 15 liigaseuran taloudellisesta tilanteesta pohjautuu seurojen tilinpäätöstietoihin kausilta 2017–18 ja 2018–19.

Henkilöstökuluihin suhteutettuna halvimmalla selvisi runkosarjan kolmanneksi sijoittunut Pelicans, joka maksoi viime kaudella 34 777 euroa per piste.

Raskaasti flopannut Porin Ässät puolestaan oli listan toisessa päässä. Ässät pulitti henkilöstökuluina 68 704 euroa per sarjapiste.

Piste maksoi Ässille viime kaudella rutkasti.

Kaikkien liigaseurojen budjeteista iso osa (keskimäärin 55 prosenttia) menee henkilöstökuluihin, mutta seurojen henkilöstökuluissa on edelleen valtavia eroja.

Esimerkiksi Oulun Kärppien henkilöstökulut ovat lähes kolme kertaa suuremmat kuin Jukureilla.

Jos taulukko ei näy laitteellasi, voit katsoa sen täältä.

Kokonaisuutena SM-liigan pelaajabudjetit kasvoivat täksi kaudeksi miljoonan eli yhteensä 33 miljoonaan euroon.

Sarjapisteen hinta nousussa

Kun henkilöstökulujen lisäksi lasketaan kaikki muutkin kulut, niin keskimäärin sarjapiste maksaa liigaseuroille 85 000 euroa. Halvinta hupia oli Mikkelissä, sillä Jukurit ”maksoi” sarjapisteestä 57 625 euroa. Yleisesti seurojen maksama hinta sarjapisteestä on nousussa.

SM-liigan yleisömäärät ovat olleet tasaisessa laskussa viime vuodet, mutta raportista käy ilmi, että liigaseurat ovat menossa liiketaloudellisesti oikeaan suuntaan. Liigaseurojen yhteenlaskettu liikevaihto (116 miljoonaa euroa) kasvoi edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla.

Viime kaudella liigaseurojen yhteenlaskettu liiketulos kääntyi myös 2,1 miljoonaa euroa voitolliseksi. Toissa kaudella peräti yhdeksän liigaseuraa teki liiketappiota. Viime kaudella tappiota teki neljä liigaseuraa.

EY:n mukaan ”kiitettävän omavaraisuuden” eli noin 50 prosentin tuntumaan pääsee kahdeksan liigaseuraa. Kahden liigaseuran kohdalla taso on ”heikko”.

– Vaikka seurojen saamat sponsorituet ja kausikorttien myynti tuovatkin lisää rahaa kassaan jo ennen kauden alkua, on selvää, että toiminnan kehittäminen ja uuden kauden suunnittelu esimerkiksi pelaajahankintojen osalta on kovin erilaista, jos lähtötilanteessa kassassa on alle kymppitonni rahaa, kertoi EY:n senior manager Janne Aalto.

SM-Liiga Oy:n liikevaihto kasvoi ja oli 27,4 miljoonaa euroa.