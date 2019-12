Ex-kiekkoilija Hannes Hyvönen lataa: Nykypelaajat eivät osaa ottaa taklauksia vastaan – ”Pitää katsoa, tuleeko sieltä joku”

SM-liigan peli on muuttunut valtavasti kymmenessä vuodessa, sanoo entinen maalitykki Hannes Hyvönen.

Entinen huippuhyökkääjä Hannes Hyvönen, 44, on seurannut SM-liigaa intensiivisesti parin viime kauden ajan. Häneltä irtoaa välittömästi näkemys, mikä sarjassa on muuttunut eniten sitten kauden 2008 – 09, jolloin hyökkääjä jätti jäähyväiset Suomen kaukaloille yhden kauden pudotuspelien piste-ennätyksen tehneenä.

– Pelaajien profiilit ja itse peli on muuttunut valtavasti. Ei se ole enää niin fyysistä ja suoraviivaista kuin tuolloin. Paljon pyritään pelaamaan kontrolloidusti kiekolla ja ottamaan hitaita lähtöjä, mutta taklauksia ei ole juuri ollenkaan, hän tiivistää.

Omalla urallaan Hyvönen oli vastustajille pelätty viimeistelijä, mutta ei hän kaukalossa antanut armoa myöskään fyysisessä pelissä. Jo juniorina lempinimen ”Hurja” saanut hyökkääjä veti kamppailut aina loppuun saakka. Hän ei ottanut kaukalossa juuri taka-askelia.

Liigan ollessa puolivälissä on todistettu riesaksi asti tylyjä taklauksia ja kovia pelikieltoja. Liian monta pääosumaa on nähty.

Ilmiö on äärimmäisen vakava, jossa keskiössä on yksi lajin tärkeimmistä elementeistä: pelaajien keskinäinen kunnioitus.

– Päähän kohdistuneet taklaukset pitää saada pois, se on ihan selvä. Mutta kun taklaukset yleisesti ovat hävinneet, niin se on vähän huono homma.

– Tietysti pelaajat varovat, kun on tullut hirveitä sanktioita. Minun mielestä nyt keskitytään liikaa siihen taklaajaan.

Jukurien Patrik Puistola loukkaantui reilu viikko sitten jouduttuaan taklatuksi. Hyvönen ei mainitse haastattelussa kenenkään yksittäisen pelaajan nimeä.

Nykyajan pelaajat eivät osaa ottaa taklauksia vastaan, Hyvönen tykittää.

Näkemys on kova, mutta Hyvönen ei ole asiansa kanssa yksin. Päähän kohdistuneisiin iskuihin on syytä suhtautua kaikella vakavuudella, mutta äärimmilleen viritetyssä vauhdissa pelaajien kyky havainnoida ympäristöä on entistä isommassa roolissa.

– Omalla uralla vanhemmat pelaajat antoivat yhden nyrkkisäännön: maalin taakse tai kulmiin ei mennä pää alhaalla, vaan sen näkökentän pitää koko ajan rekisteröidä ympäristö. Katse pitää vaan nostaa ja katsoa, tuleeko sieltä joku.

– Jos menin itse pää alhaalla kulmaan ja joku kelasi yli, niin omat joukkuekaveritkin sanoi, että ihan saat itseäsi syyttää, Hyvönen tiivistää.