Tv-ohjelmissa kisanneelle Hannes Hyvöselle, 44, avautui uusi ura jäähallilla – ”Aito palo on taas syttynyt”

Entinen huippukiekkoilija, tositv-ohjelmistakin tunnettu Hannes Hyvönen, 44, toimii Oulun Kärppien liigaotteluiden kommentaattorina.

Selviytyjät Suomi ja Ford Boyard -televisio-ohjelmissa kilpaillut Hannes Hyvönen, 44, puhuu ylpeydellä uudesta aluevaltauksestaan. Maan vanhin kaupallinen radioasema Radio City on palkannut Hyvösen Oulun Kärppien liigaotteluiden kommentaattoriksi.

Peliurallaan hurjalla luonteellaan pelkoa kylvänyt Hyvönen on silminnähden innoissaan.

– Kaikki lähti ihan läpänheitosta, kun juteltiin niitä näitä paikallisten radiojätkien kanssa. Viimeiset kaksi – kolme vuotta jääkiekko on taas tuntunut mukavalta, Hyvönen aloittaa.

– Huomaan, että välillä on tunteet pinnassa pelin tiimellyksessä. Se on yllättänyt minut itsekin. On ollut hauska huomata, miten aito palo on taas syttynyt.

Sanavalmis Hyvönen on ollut aina – joidenkin mielestä jopa liiankin. Kovin veteläksi ex-kiekkoilija ei aio vetää radiossakaan.

– Sitä on toivottu, että olen oma itseni ja annan palaa. En minä siellä lähde mitään muuttamaan, Hyvönen naulaa.

Ex-kiekkoilijan innostuksen ymmärtää, sillä elämän kortit olisivat voineet mennä toisinkin. Pitkä ura toi kolme SM-kultaa, KHL-mestaruuden ja MM-pronssia, mutta kirkkaiden valojen sammuttua Hyvönen putosi tyhjiöön.

– Jääkiekko oli ollut minun elämäni. Se on helkkarin vaikea työssä käyvän ihmisen ymmärtää, että kun ympäriltä häviää koko tukiverkko, niin se on aika iso muutos. Olin vieraassa maassa (Ruotsissa), ja se lisäsi ongelmia, Hyvönen huokaa.

Samalla taistelijan ilme muuttuu vakavammaksi. Hän on avoimesti kertonut, että peliuran jälkeiset vuodet olivat kovin huuruisia. Baareissa notkuminen maistui ja alkoholia kului. Hyvönen verhosi yksinäisyytensä ja pahan olonsa yöelämään.

Vuonna 2014 Hyvösen mittavasta kiekkourasta oli jäljellä muistot. Koko maallinen omaisuus mahtui käytännössä pariin muovikassiin, eikä hyökkääjällä ollut pysyvää osoitetta.

– Tavallaan koko ura päättyi samalla tavalla kuin se oli alkanutkin: mulla oli koko omaisuus autossa, kun menin aikoinaan TPS:ään. Kun kaikki loppui, niin kaksi vuotta siitä olin samassa tilanteessa.

– Auto oli vain paljon isompi – se oli jenkkimaasturi ja vuonna 1994 oli Ford Escort, Hyvönen sanoo.

Hannes Hyvönen Gladiaattorit-ohjelman gladiaattorina.

Lopullinen taitekohta tapahtui alkuvuodesta 2015, kun Hyvönen heräsi totutusti työkaverinsa yksiön sohvalta.

– Se oli hetki, kun havahduin. Joko teen täyskäännöksen parempaan tai annan kaiken valua ja päädyn kadulle.

– Siitä päivästä on kohta viisi vuotta. Ja jokainen päivä on ollut parempi kuin edellinen, hän huokaisee.

Lopulta Hyvönen löysi mielekkyyden tutuista rutiineista. Hän alkoi treenata yhtä kurinalaisesti kuin peliuralla ja pakotti itsensä kiinni arkeen.

Nyt kotikaupunkiinsa Ouluun palannut ex-kiekkoilija vaikuttaa äärimmäisen tyytyväiseltä elämäänsä. Kaksi vuotta sitten hän tapasi Netta Suikkasen, entisen SM-liigavalmentaja Kai Suikkasen tyttären.

– Netan tavattuani viimeisetkin asiat loksahti paikalleen. Miten ihan yksinkertainen arki voi olla niin upeaa. Tästä olen haaveillut ja unelmoinut vuosikaudet, Hyvönen sanoo.

Samalla esiin kuoriutuu tuttu ja leveä hymy, joka sai aikoinaan vastustajat raivon partaalle.

Netta Suikkasen ja Hannes Hyvösen yhteiselo kukoistaa.

Peliurallaan tuhoa hurjalla lyöntilaukauksellaan kylvänyt Hyvönen on äärimmäisen kiinnostunut paitsi mediatyöstä, myös valmentamisesta. Ensimmäiset kontaktit on jo heitetty vesille.

– Kärppien liigajengin mukana olen käynyt vetämässä tekniikkapuolen jäätreeniä. Niitä on nyt aikataulujen salliessa yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa, Hyvönen sanoo.

Erityisesti Hyvönen on työskennellyt oululaisjoukkueen hyökkääjien kanssa. Varsinkin nuorille pelaajille apu on ollut hyväksi.

– Laukaisu- ja maalintekotreenejä hyökkääjille. Jesse (Puljujärvi) on ollut jokaisessa mukana, ja muut ovat vähän vaihdelleet.

Sattumaa tai ei, mutta SM-liigan suurimpiin tähtiin lukeutuva Puljujärvi löysi samoihin aikoihin lisää rentoutta maalintekoon.

– Opettaminen lähtee jotenkin niin luontevasti. Ja kun näet tulokset, miten pojilla on lähtenyt homma onnistumaan, niin se on paras mahdollinen palkinto.

Hyvösen haave on löytää ensi kaudeksi jonkinlainen valmennuksellinen rooli Kärppien organisaatiosta.

– Aivan juniorivalmennukseen en halua, vaan jostain B-junnuista ylöspäin. Jos vaan sauma tulee, niin lähden heti kokeilemaan, ex-hyökkääjä sanoo.