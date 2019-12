Patrik Rybar jatkaa Kärpissä: ”Minulla on hyvä olla täällä”

Slovakialainen Rybar, 26, on tällä debyyttikaudellaan torjunut 17 ottelussa prosentilla 93,35

Jääkiekkoliigan kärkijoukkueen Oulun Kärppien maalivahti Patrik Rybar jatkaa Kärppien maalilla myös ensi kaudella, seura kertoi tiistaina.

Slovakialainen Rybar, 26, on tällä debyyttikaudellaan torjunut 17 ottelussa prosentilla 93,35, jolla hän on Liigan tilastossa toisena seuratoverinsa Justus Annusen jälkeen.

– Minulla on hyvä olla täällä. Joukkuetoverit ja valmennus ovat huippuja. Ari Hilli on hieno maalivahtivalmentaja, joka on auttanut minua kehittymään, Rybar kehuu.

Rybarin ja Annusen (torjuntaprosentti 94,67) johdolla Kärpät on pitänyt vastustajansa nuhteessa: vain 42 päästettyä maalia 28 ottelussa.

– Justus on loistava joukkuekaveri, ja hänestä on tullut hyvä ystävä. Toivon, että voimme yhdessä auttaa joukkuetta menestymään, Rybar sanoo.