Kovat taklaukset puhuttavat SM-liigassa – nyt jyrähtää Jere Karalahti: ”Jääkiekolta viedään sielu”

Puhtaastakin taklauksesta voi loukkaantua, mutta siitä ei pidä rangaista, sanoo Jere Karalahti.

Hiljattain Espanjasta takaisin synkkään koti-Suomeen palannut Jere Karalahti, 44, on tyrmistynyt.

SM-liigan tiistain kierroksen tapahtumat ja niiden jälkipyykki ihmetyttävät entistä huippupuolustajaa.

– Kukaan ei halua, että joku loukkaantuu tai satuttaa itseään, mutta nyt pitää lainata Aleksandr Ovetshkinin lausuntoa: this is hockey, not a ballet, Karalahti linjaa.

Hän viittaa Ovetshkinin kommenttiin, jonka hän antoi marraskuussa jyrättyään Montrealin Jonathan Drouinin keskialueella.

Karalahti painottaa, että jokaisen jääkiekon pelaajan pitää tietää, että kaukalossa voi loukkaantua – puhtaastakin taklauksesta.

– Jätkät ovat kovassa kunnossa. Isoja, nopeita ja vahvoja. Vaikka taklataan puhtaasti, välillä voi sattua. Se on vain hyväksyttävä. Se kuuluu jääkiekkoon.

Hän korostaa myös taklattavan vastuuta.

– Sekin alkaa etenkin nykyään olemaan valtavan suuri.

Leijonien moninkertainen arvokisapuolustaja pitää Taavi Vartiaisen saamia ulosajoa sekä kuuden ottelun pelikieltoa oikeusmurhana. Vartiainen taklasi Tapparan puolustajaa Tuukka Mäntylää kovaa, mutta Karalahden mielestä täysin puhtaasti ja jääkiekon oppikirjan mukaisesti.

– Pelicansilla on ollut vaikeaa. Lahden, Suomen Chicagon, joukkueen täytyy löytää keino voittaa pelejä. He lähtivät sarjan kärkijengeihin kuuluvan Tapparan kotiluolaan pelaamaan fyysistä, periksi antamatonta lätkää. Horjuttamaan vastustajaa ja hakemaan fiilistä. Sitten koko homma murenee tuolla tavalla. Millä helvetillä pelaaja voi enää tietää, mitä kaukalossa voi tehdä?

– Ymmärrän sen, että jääkiekko on tänä päivänä mennyt siihen, että jos vastustaja tulee pää alhaalla, taklaamista pitäisi välttää, vaikka sekin sotii sitä vastaan, mitä jääkiekko on ollut. Mutta jos otetaan vielä tuollainen taklaus pois, niin mitä jää jäljelle? Jääkiekolta viedään sielu, Karalahti sanoo.

Karalahti sanoo uskovansa, että kovasta pelityylistään yhtä lailla tunnettu pienikokoinen puolustaja Mäntylä on hänen kanssaan samoilla linjoilla.

– Meillä on monia yhteisiä maajoukkuepelejä ja -leirejä takana. Pystyn sanomaan, että Tuukka on hyvä ystäväni ja uskon, että hän on näistä asioista samaa mieltä. Olen huolissani tästä pelistä. Jääkiekosta viedään kaikki.

Uransa keväällä 2016 Ruotsin SHL:n HV71:ssä lopettanut Karalahti näkee, ettei hän itse pystyisi enää pelaamaan jääkiekkoa nykypäivän säännöillä.

– Siihenhän loppuhetkeni Ruotsissa menivät, kun tuli koko ajan karmeita pelikieltoja. Pudotuspeleihin pääsin onneksi takaisin. Niissä saa pelata vähän enemmän lätkää. Olin omalla tasollani ja pääsin lopettamaan urani huipulla yhdessä Euroopan arvostetuimmista organisaatioista.