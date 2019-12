Aivovammat puhuttavat SM-liigassa – kyselytutkimuksen mukaan määrä on laskussa: ”Arvioin, että noin 50 kaudessa”

”Ei aikarajaa”

– Jaa, no minä synnyin 1970-luvulla. Mutta tulin erotuomaritoimintaan 1990-luvun alussa, ja ainakin siitä lähtien sääntö on ollut nykyinen, Rönn sanoo.

– Pelaaja on taklattavissa kun hänellä on kiekko ja välittömästi sen jälkeen, kun hän on luopunut kiekosta. Siinä ei ole aikarajaa. Se mitä välittömästi tarkoittaa, on erotuomarin tulkittavissa, Rönn selvittää.