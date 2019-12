Holtari vaatii muutosta ajattelutapaan

– Vielä joitain vuosia sitten tällaisia taklauksia katsottiin ihan eri tavalla. ”Jääkiekko on ronski laji”, sanottiin. Mutta se on jäänyt menneisyyteen. Maailma on muuttunut ja ihmisten asenteet sen mukana. Myös jääkiekko on muuttunut.

– Tämän tapauksen tiimoilta on kolme tärkeää asiaa, joista pitää keskustella. Yksi on pelaajien keskinäinen kunnioitus. Toinen on liigan kurinpitäjän vastuu. Kolmas on koko lajiyhteisön vastuu, sillä asennetyötä on vielä paljon tehtävänä, vaikka maailma ja ammattilaisurheilu muuttuvat koko ajan.