HIFK kasaa järisyttävää tähtisikermää – kaappasi Kärpissä viime kaudella loistaneen hyökkääjän: ”Tilanne on hyvin yksinkertainen”

SM-liiga

HIFK kasaa järisyttävää tähtisikermää – kaappasi Kärpissä viime kaudella loistaneen hyökkääjän: ”Tilanne on hy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/haku/?query=jere+sallinen

https://www.is.fi/haku/?query=iikka+kangasniemi

https://www.is.fi/haku/?query=teemu+turunen

https://www.is.fi/haku/?query=otto+paajanen