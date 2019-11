Uusi urheilujohtaja Rauli Urama ei rakenna TPS:n liigajoukkuetta – näin hän perustelee poikkeuksellista ratkaisua

SM-liiga

Uusi urheilujohtaja Rauli Urama ei rakenna TPS:n liigajoukkuetta – näin hän perustelee poikkeuksellista ratkai

Joukkueen rakentaminen ei kuulu tehtäviin

Turun Palloseura löysi kuukauden etsinnän jälkeen seuran vaatimuksiin sopivan urheilujohtajan. Kriteerit täytti Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtajan tehtävää vuodesta 2012 hoitanut Rauli Urama https://www.is.fi/haku/?query=rauli+urama Uraman, 50, liittopestiin kuului Suomi-kiekon rakenteiden ja pelaajapolun johtamista ja valvomista. Samankaltainen rooli odottaa ensi toukokuussa virallisesti alkavassa TPS:n urheilujohtajan virassa.– Puntarissa oli kansainvälinen huippukiekko ja loistava työyhteisö liitossa, mutta toisella puolella oli sauma kehittyä ja oppia. Se kiehtoo, miten TPS:ssa voi toteuttaa ja todentaa niitä juttuja, joita olen tehnyt vuodesta 2012 lähtien liitossa, Urama kertoi Ilta-Sanomille.Uraman roolista TPS:n urheilujohtajana on liikkunut heti pestin julkaisun jälkeen kirjavia tulkintoja. Urama kuvailee rooliaan kokonaisvaltaiseksi TPS:n urheilutoiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi.– Se on laaja pesti. Urheilurakenteiden ylläpitäminen ja kehittäminen ja hyvän urheilun mahdollistaminen. Jos tepsiläinen haluaa olla maailman paras jääkiekkoilija, minun tehtäväni on mahdollistaa sen toteutuminen, sanoi Urama.– Teen TPS:ssa samaa hommaa kuin Jääkiekkoliitossa huippu-urheilujohtajana. Urheilija keskiöön, ja mahdollistaa pelaajille resursseja kehittyä. Tärkeintä on pelaajapolun turvaaminen. Ei pelkästään uuden etsimistä, vaan on seurattava missä pelaajat pelaavat ja kehittyvät parhaiten.Uraman tehtävään ei käytännön tasolla kuulu TPS:n liigajoukkueen rakentaminen, mutta hän hyväksyy jokaisen hankinnan ja kantaa vastuun liigajoukkueen toiminnasta.Urama perustelee suomalaisittain poikkeuksellista ratkaisua sillä, että liigajoukkueen rakentamiseen menee paljon aikaa ja energiaa, mikä on taas pois muusta urheilujohtajan työstä.– Prioriteetti numero yksi on urheilujoukkueen johtaminen ja vastuullani on liigajoukkue, korosti Urama.– Urheilujohtajan rooli nähdään kapeana Suomessa. Usein urheilujohtaja vain rakentaa liigajoukkueen, mutta se ei ole niin yksinkertainen paletti, vaan elää koko ajan. Tehtävässä pitää kehittää toimintaa ja samaan aikaan seurata junioripuolta, ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon lapsia tulee seuraan. Pelaajan kilpavaiheen harjoittelun määrä ja laatu on varmistettava. Jos sen jälkeen pitää rakentaa vielä liigajoukkuetta, silloin joku osa-alue jää pois. 24 tuntia ja seitsemän päivää viikossa ei riitä yhdelle, Urama perusteli.TPS:n liigajoukkueen kokoamisesta vastaa entinen huippupelaaja, nykyinen pelaajatarkkailija Tomi Kallio https://www.is.fi/haku/?query=tomi+kallio , joka tarkkailee pelaajia ja neuvottelee sopimuksista.Kallion lisäksi ensi kauden joukkuetta ovat rakentamassa ”komiteaan” kuuluvat toimitusjohtaja Santtu Jokinen https://www.is.fi/haku/?query=santtu+jokinen ja valmennuspäällikkö Mika Suoraniemi https://www.is.fi/haku/?query=mika+suoraniemi – Perustyön tekee Kallio. Komitea rakentaa ensi kauden joukkuetta tässä vaiheessa. Päätäntävalta on minulla, Urama ilmoitti.Tähän järjestelyyn päädyttiin seuran toiveesta.– Idea tuli seuran puolelta. He miettivät uudenlaista rakennetta. Eikä tämä rakenteen uudistaminen jää nimeämiseeni, mutta tulemme tämän kanssa ulos myöhemmin.Urama haluaa korostaa nyt tehtävässä seurauudistuksessa yhteistyön merkitystä.– Minulla on halu ja polte mahdollistaa hyvää urheilua ja peliä, mutta aikaa on rajallisesti. Yhteistyötä tämä on. Ei kukaan yksin puurra, vaan haetaan huipputiimiä tekemään töitä. Yhteistyön kautta.Uraman rekrytoinnista vastasi TPS:n hallitukseen syksyllä liittynyt valmentajasuuruus Erkka Westerlund https://www.is.fi/haku/?query=erkka+westerlund

Mikä on Westerlundin rooli jatkossa?

– Hän vastaa urheilusta hallituksessa. Toimitusjohtaja (Santtu Jokinen) on esimieheni. Ei tämä ole ylhäältä alas käskemistä, vaan ihmisiä tekemässä yhdessä töitä.