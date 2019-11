SM-liiga

Kommentti: Tässä on SM-liigan heikoin lenkki – ja moni kupla on vasta puhkeamassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ei koulutusta, ei vaatimustasoa

Historia on opettanut, että edes tuhat peliä NHL:ssä pelannut kiekkomies ei ole automaattisesti ammattimies urheilujohtajana.

Ydinongelmaa ei edes nähdä

Länsinaapurissamme monien seurojen urheilupomot ovat saaneet ammattimaista koulutusta. Systemaattinen kehitysohjelma starttasi 2000-luvun alussa, ja tulokset alkavat olla nähtävissä.