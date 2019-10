Avoimesti homoudestaan kertoneen kiekkoilijan Janne Puhakan, 24, rakas on 61-vuotias toimitusjohtaja – Rolf kertoi suhteesta norjalaislehdelle

SM-liiga

Jääkiekkoilija Janne Puhakan, 24, rakas on 61-vuotias toimitusjohtaja – Rolf kertoi suhteesta norjalaislehdell

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BzSnu6jhy5U/

Etätöitä Helsingistä käsin

https://www.instagram.com/p/B1g84I9BbC-/

”Yksi kovimmista urheilulajeista”