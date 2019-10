Kommentti: Idioottimaisessa otteluohjelmassa ei ole mitään järkeä – miksi SM-liiga haluaa leimautua kaljaliigaksi?

SM-liiga

Kommentti: Idioottimaisessa otteluohjelmassa ei ole mitään järkeä – miksi SM-liiga haluaa leimautua kaljaliiga

Välipäivä. Välipäivä. Pelipäivä. Välipäivä. Pelipäivä. Pelipäivä. Välipäivä.Pääosin tällä kaavalla pelataan jääkiekon SM-liigaa kaudella 2019–20. Pääpelipäivät ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai.Näiden päivien väliin on toki myös ripoteltu yksittäisiä otteluita sinne tänne, mutta isot kierrokset painottuvat viikonlopulle kahteen päivään. Arkena liigakiekkoa ei suoranaisesti tuputeta katsojille.Syy on selvä. Viikonloppuna jäähalleissa on helpompi myydä olutta ja tehdä rahaa.Ei tämä ole sen mystisempää, vaikka SM-liigan puolelta tälle strategialle on varmasti olemassa hienolta kuulostavia käppyröitä ja markkinointinimityksiä, joiden verukkeella nykyiseen idioottimaiseen viikkotahtiin on siirrytty.Nyt otteluita sullotaan perjantaille ja lauantaille, mikä ei palvele pelaajia, joukkueita tai huippujääkiekkoa optimaalisesti.Joukkueet joutuvat usein pelaamaan peräkkäisinä päivinä, mikä näkyy väistämättä otteluiden laadussa. Lauantain pitäisi olla otteluviikon kohokohta, mutta harva joukkue on parhaimmillaan tai tuoreimmillaan tuplaotteluiden jälkimmäisessä osassa.Repaleisessa otteluohjelmassa ei ole mitään järkeä. Kun lauantain jättikierros on pelattu, seuraavan kerran SM-liigassa saatetaan pelata vasta keskiviikkona.Imagollisesti ei ole järkevää, että valtakunnan ykkössarja on ”telakalla” pahimmillaan kolme päivää putkeen. SM-liiga on poissa silmistä ja mielistä.Huomio on jakaantunut urheilu- ja viihdebisneksessä entistä laajemmalle, mikä on syönyt luonnollisesti myös SM-liigan katsojalukuja. Viikon loppupuolella SM-liiga jää helposti lukuisten muiden urheilusarjojen ja viihdetapahtumien puristukseen.SM-liigan yleisötrendi on laskenut jo 20 vuotta. Viime kaudella tehtiin uusi pohjanoteeraus, kun SM-liigan runkosarjan yleisökeskiarvo oli pienin 34 vuoteen. Yhtä liigaottelua seurasi keskimäärin 4 233 katsojaa.Siinä ei ole mitään uutta, että ottelujen seuraaminen on pirstaloitunut. Jäähallin kuppipenkki on vaihtunut monilla kotisohvaksi, kun otteluita katsotaan entistä enemmän maksu-tv:n, internetin ja mobiilivempeleiden kautta.Nykyinen kaljarahakiimassa tehty ottelutahti ei ainakaan auta houkuttelemaan lehtereille lapsiperheitä ja uusia potentiaalisia katsojia. Vanhemmat eivät ymmärrettävästi halua viedä lapsiaan kaljanhuuruisiin äijäkatsomoihin, jossa puretaan työviikon paineita huutamalla ja meuhkaamalla.Yksi kehitysidea olisi lanseerata sunnuntaille SM-liigan perhematsi. Joka viikko pelattaisiin yksi vapaalta kanavalta näkyvä liigaottelu, joka alkaisi aina kello 15. On toiminut joskus aiemminkin.Nykyisellä kehityskaarella SM-liigasta on tulossa leimallisesti poikamiesten seuraama kaljaliiga.