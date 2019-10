Jääkiekon Suomen mestari pahoinpiteli kymmenkuisen vauvansa – kauhea tilanne valkeni puolisolle makuuhuoneen ovella

SM-liiga

Jääkiekon Suomen mestari pahoinpiteli kymmenkuisen vauvansa – kauhea tilanne valkeni puolisolle makuuhuoneen o

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus on antanut elokuun lopussa päätöksen asiassa, jossa oli kyseessä alle yksivuotiaan lapsen pahoinpitely perheen kotona vuonna 2016.Syytekirjelmässä pahoinpitelyjä oli useampia, mutta sakkotuomio perustui yhteen pahoinpitelyyn.Käräjäoikeuden päätöksen teonkuvauksen mukaan tuomittu henkilö ”on kotonaan tehnyt ruumiillista väkivaltaa lapselleen saadakseen lapsen itkun loppumaan painamalla tai puristamalla kasvoja olkapäätään tai rintaansa vasten muutaman sekunnin ajan siten, että ei ole saanut hengitettyä.”Tuomion perusteluissa pahoinpitelytilanne kuvailtiin tarkemmin.Avopuoliso oli kertonut ”menneensä katsomaan makuuhuoneen ovelle mitä hänen miehensä tekee heidän yhteiselle 10 kuukauden ikäiselle lapselleen lapsen alettua itkemään voimakkaasti. Nainen kertoi nähneensä puolisonsa painavan lapsen kasvoja olkapäätään vasten muutaman sekunnin ajan. Kuulosti siltä, että lapsi ei olisi saanut henkeä. Tämän jälkeen mies oli pitänyt lapsen käsistä kiinni siten, ettei lapsi pystynyt liikuttamaan käsiään. Tilanne oli kestänyt muutaman sekunnin jonka jälkeen nainen oli mennyt keskeyttämään tilanteen.”Syytetty tuomittiin maksamaan 50 päiväsakkoa ja korvaamaan lapselle ja tämän äidille 1 400 euroa sekä oikeudenkäyntikuluina 3 384 euroa. Tuomio on lainvoimainen.Tuomion saanut mies on entinen huippujääkiekkoilija, joka pelasi useamman kauden liigatasolla ja on voittanut SM-kultaa.