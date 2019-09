Jukka Jalonen kritisoi rajusti SM-liigaa – Leijonien ex-päävalmentaja Erkka Westerlund: ”Oikeudellisesti sitä ei voi vaatia keneltäkään”

SM-liiga

Jukka Jalonen kritisoi rajusti SM-liigaa – Leijonien ex-päävalmentaja Erkka Westerlund: ”Oikeudellisesti sitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SM-liigan päävalmentajien varustaminen mikrofoneilla nousi isoksi puheenaiheeksi sarjan avauskierroksella. HPK:n päävalmentajan Antti Pennasen https://www.is.fi/haku/?query=antti+pennasen palaute ottelun erotuomareille https://www.is.fi/sm-liiga/art-2000006236840.html Kerhon hylätyn maalin jälkeen kuului kaikille ottelua televisiosta katsoneille.Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+jalonen avautui niin sanotusta mikityskohusta perjantaina Ilta-Sanomissa.IS soitti Leijonien entiselle päävalmentajalle Erkka Westerlundille https://www.is.fi/haku/?query=erkka+westerlundille , joka on myös Suomen ammattivalmentajien eli SAVALin puheenjohtaja. Westerlund muistutti, ettei valmentajia voi vaatia mikitettäviksi, jos he eivät sitä halua.– Periaatteessa se on yksilön päätettävissä. Oikeudellisesti sitä ei voi vaatia keneltäkään. On työoikeus, joka kieltää sen. On pitkälti yksilön asia, käyttääkö sellaista, jos sitä tarjotaan. En voi sanoa muuta.Mielestäni on yksilön päätettävissä, ryhtyykö sellaiseen vai ei. Ketään ei voi mikittää työpaikalla ja vaatia, että puhe menee julkisuuteen, Westerlund sanoo ja jatkaa:– Valmentajien ammattiedustajana sanon, ettei sitä voi edellyttää keneltäkään. Sellaisia asioita ei voi tietenkään olla kirjattuna missään sopimuksessa.

Olisitko itse valmis siihen?

– Joka asialla on kaksi puolta, niin tässäkin. En näe tarpeelliseksi, että asioita, joita valmentaja puhuu joukkueelle, tarvitsisi jakaa eteenpäin. Toisaalta tämä parantaa läpinäkyvyyttä. Tämä on kaksipiippuinen asia. En tiedä, mitä media haluaa.

Mitä mieltä olet siitä, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa valmentajia haastatellaan katkoilla kesken pelin? Pitäisikö sellaista saada Suomeen?

– Näitä mikityksiä on ollut jo pitkän aikaa. Kai niillä yritetään saada peliin jotain lisäarvoa. Se jää kyllä aika vajavaiseksi. Ei siitä kummoisia totuuksia pelin aikana saa. Eiköhän se päätuote ole kuitenkin siellä kentällä.