Onko tämä italianpataa? SM-liigapelaajan kuva pastamössöstä aiheutti kohun – ”Suunnittelemme ruoat yhdessä pelaajiemme kanssa”

Ben Blood https://www.is.fi/haku/?query=ben+blood kritisoi keskiviikkona Twitter-tilillään epämääräistä pastamössöä, jota Ässät tarjoili Tapparalle joukkueiden välisen ottelun jälkeen.Nyt on selvinnyt, että ruoan oli tarkoitus olla italianpataa.– Se oli tällainen italianpata, mutta valitettavasti lopputulos oli visuaalisesti erittäin epäonnistunut. Ruoan täytyy näyttää ja maistua hyvältä, Ässien markkinointipäällikkö Jaakko Ruusunen https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+ruusunen sanoo.– Aloimme välittömästi selvittää, mitä ravintolassa on tapahtunut. Selvitys on vielä kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ruoan ainesosat olivat aivan oikeat, mutta visuaalinen lopputulos oli huono.Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä https://twitter.com/BennyBlood24/status/1174409370970546178 Ruusunen kertoo, että oli välittömästi Bloodin julkaisun nähtyään yhteydessä ”Veri-Penaan”.– Pahoittelin Ässien puolesta tilannetta. Keskustelimme ruokailuasioista laajemminkin. Keskustelu oli hyvähenkinen. Haluamme hoitaa ruoka-asiat jatkossa entistäkin paremmin.Blood pelasi Ässissä kaudella 2017–2018. Hän oli siis Ruususelle tuttu jo entuudestaan.– Ravintoasiat ovat hänelle todella tärkeitä.

– Ei antanut. Mutta olemme kyllä keskustelleet ja suunnitelleet ravintolan ruoat yhdessä pelaajiemme kanssa, Ruusunen kertoo.Kotijoukkueet tarjoavat SM-liigassa ottelun jälkeiset sapuskat vierasjoukkueille. Ruusunen kertoo, että Porissa kotijoukkueen pelaajat syövät samaa ruokaa vierasjoukkueen kanssa.– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun saamme negatiivista palautetta. Ymmärryksemme mukaan asiat ovat olleet oikein hyvällä tolalla. Otamme tämän kuitenkin hyvin vakavasti ja selvitämme asian.

Kenen vastuulla Ässien kotiotteluiden jälkeisten ruokien valmistaminen on?

– Ässien vastuulla. Sen kummemmin en halua yksilöidä.Ruusunen myöntää, ettei kritiikki tee hyvää Ässien brändille.– Eihän tämä hyvä juttu ole. En kuitenkaan usko, että mielikuvat ravintolastamme muuttuvat kriittisesti. Ravintolan päivittäinen toiminta on korkeatasoista.Ässien seuraava kotiottelu on lauantaina Ilvestä vastaan.– Silloin ruoka on takuuvarmasti kunnossa. Otamme tästä opiksemme.