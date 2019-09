SM-liiga

Sisäpiirilähteet: Tässä ovat SM-liigan palkkakuninkaat – kärkilistalla uusi nimi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärpillä monta yli 200 000 euron miestä

https://www.is.fi/haku/?query=janne+pesonen

https://www.is.fi/haku/?query=mika+pyorala





SM-liigan palkkakuninkaat

Lauri Korpikoski, TPS 320 000 Jussi Jokinen, Kärpät 270 000 Ilari Filppula, TPS 260 000 Janne Pesonen, Kärpät 260 000 Mika Pyörälä, Kärpät 250 000