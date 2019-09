SM-liiga

HIFK:n pomo Tobias Salmelainen ravistelee seuran toimintakulttuuria: ”Imagot ja äijämäisyys sivuun”

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahalla ostaminen on lyhyt tie

Päävalmentaja uudessa tilanteessa