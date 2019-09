SM-liiga

PörssiTV ennakoi Liigapörssin avausta: ”Nyt saa hyvän jengin halvalla”

SM-liigan virallisessa valmentajapelissä IS Liigapörssissä jokainen pääsee kokeilemaan siipiään valmentajana. Tarkoitus on kasata kuusihenkinen joukkue. Menestys riippuu miten valitut pelaajat onnistuvat kaukaloissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.IS Liigapörssin PörssiTV:ssä Ville Järvinen ja paluun mukaan lähetyksiin tekevä Sami Hoffrén ennakoivat Liigapörssin alkua. Kuka on kovimmassa iskussa heti kauden alkuun? Kuka pelaa kenenkin kanssa ja kenellä on suotuisa ohjelma? Näitä ja kokonaista Liigapörssi-kentällistä ennakoidaan yllä olevalla videolla.Liigapörssin kausi käynnistyy SM-liigan avauspelien myötä torstaina 12.päivä syyskuuta, kun HPK isännöi Kärppiä.