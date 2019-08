SM-liiga

Uuden SM-liigakauden merkit ilmassa – IS Liigapörssi aukesi

IS LIIGAPÖRSSI

IS Liigapörssissä jokainen pääsee kokeilemaan siipiään SM-liigan valmentajana. Ajatus on kasata kuuden pelaajan joukkue SM-liigan pelaajista annetulla kahden miljoonan euron budjetilla ja johdattaa se kohti voittoa.Liigapörssi-valmentajan kasaama joukkue menestyy sen mukaan, miten joukkueeseen valitut pelaajat onnistuvat kaukaloissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, torjunnoista, nollapeleistä sekä voitetuista otteluista. Jos jonkun pelaajan otteet eivät miellytä, voi hänet vaihtaa aina toiseen.Kuten kaukaloissa, myös Liigapörssissä menestys palkitaan. Liigapörssin kausi on jaettu kuuteen pelijaksoon. Jokaisella kuudella jaksolla yli sata pelaajaa pokkaa palkintoja. Lisäksi koko kauden paras valmentaja voittaa itselleen henkilöauton.IS Liigapörssin historian 25.s kausi käynnistyy SM-liigan avausottelun myötä 12.päivä syyskuuta, kun viime kauden mestari HPK isännöi hopeajoukkue Kärppiä.