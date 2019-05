SM-liiga

KooKoon luottohyökkääjä siirtyy KalPaan

16.5. 16:49

SM-liiga Mikko Virtasen ura jatkuu Kuopiossa.

Jääkiekkoliigaa tahkoavassa KooKoossa lähes 300 runkosarjaottelua pelannut hyökkääjä Mikko Virtanen teki 1+1-vuotisen sopimuksen KalPan kanssa.



Virtanen, 25, on KooKoon kasvatti, joka debytoi kouvolalaisten edustusjoukkueessa Mestiksessä jo kaudella 2010–11.



– Virtasella on jo hyvin kokemusta Liiga-otteluista, mutta hän on yhä nuori ja eteenpäin pyrkivä pelaaja. Virtanen pystyy hyvään alivoimapelaamiseen ja on luotettava puolustuspään pelaaja, KalPan taustayhtiön toimitusjohtaja Toni Saksman kuvaili kuopiolaisseuran verkkosivuilla.



Virtanen on tehnyt tehokkaimmalla Liiga-kaudellaan 2016–17 pisteet 5+9=14. Viime kaudella hän kuului KooKoon kapteenistoon.