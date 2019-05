SM-liiga

HPK:n mestarijoukkue hajoaa käsiin – urheilupomo kommentoi ensi kauden suunnitelmia

https://www.is.fi/haku/?query=otto+paajanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Video: HPK:n pelaajien mestaruushumua Hämeenlinnan torilta.