SM-liiga

SM-liigan finaalit huipentuvat – asiantuntija kertoo, mikä ratkaisee mestaruuden: ”Iso kysymys”

HPK on ollut isossa kuvassa parempi, mutta kokeneempi Kärpät on seiskapelin suosikki, sanoo Telian ja Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen.





Kärppien kokemus on valttia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SM-liigan jännittävä ja monivaiheinen finaalisarja saa lauantaina arvoisensa päätöksen, kun mestaruus ratkaistaan sarjan seitsemännessä ottelussa Oulussa.Mestaruus oli torstaina katkolla Kärpille, mutta oululaiset eivät onnistuneet käyttämään ensimmäistä mahdollisuuttaan hyväkseen. HPK otti taisteluvoiton, vaikka Kärpät pelasi finaalisarjan parhaan ottelunsa.– Kärpät halusi heittäytyä peliin oikein kunnolla ja onnistui siksi parantamaan otteitaan. Peli kutsui heitä karvaamaan raivoisasti ylhäältä. Kärpät oli isäntä talossa, Ilta-Sanomien ja Telian jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen https://www.is.fi/haku/?query=ismo+lehkonen sanoo.Voimasuhteet ovat heitelleet finaalien aikana. HPK kaappasi suosikin viitan itselleen sarjan keskivaiheilla yllättävän hyvillä otteillaan.Nyt Lehkonen kokee, että hallitseva mestari Kärpät on taas hieman niskan päällä.– Seiskapelin voittaa se, kumpi epäröi vähemmän. Luulen että se on Kärpät, koska he ovat paljon kokeneempia. He tietävät, mitä voittaminen vaatii.– HPK:n pelaajilla itseluottamus saattaa heitellä ottelun sisällä paljonkin. Kokemuksen tuoman edun takia viisari kallistuu lievästi Kärppien puolelle.Lehkonen epäilee, että Kärpät jatkaa edellisessä ottelussa hyväksi havaitsemallaan linjalla eikä suostu enää peruuttelemaan.– Molemmat joukkueet haluavat määrätä kohtalonsa. Jos pelaa passiivisesti, luovuttaa avaimet vastustajalle. Kumpikaan ei halua sitä. Pelin hallinnasta nähdään raivoisa taistelu.

Finaalisarjassa on nyt testailtu erilaisia taktiikoita, pyöritelty kokoonpanoja ja väännetty kaukalossa kuusi ottelua. Mihin pelillisiin asioihin mestaruus lopulta ratkeaa?





Molemmilla varaa parantaa

https://www.is.fi/haku/?query=jani+hakanpaa