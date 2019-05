SM-liiga

Kärppien luotsi Mikko Manner tietää, mitä Game Seven tarkoittaa – ”Tuskin saan nyt unta pariin päivään”

Kärppien valmentaja Mikko Manner tietää kokemuksesta, miten kuuluisa Game Seven vaikuttaa päivärytmiin.

Miten aiot valmistaa joukkueesi kultataisteluun?





– Tuskin saan nyt unta pariin päivään, kun en saanut päiväunia edes kakkosvalmentajana, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner https://www.is.fi/haku/?query=mikko+manner heitti.Manner oli kakkosvalmentajan roolissa keväällä 2014 ja 2015, kun Kärpät ratkaisi Suomen mestaruuden seitsemännessä kamppailussa Tapparaa vastaan.Molemmat mestaruussinetit tulivat Game Sevenin jatkoajalla. Ensin osui Juhamatti Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=juhamatti+aaltonen ja seuraavana keväänä Sebastian Aho https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+aho – Maalit tulivat ihmeellisten pomppujen jälkeen. Kai nytkin tulee jokin vastaava kimmoke, Manner pohjusti.– Yritän pysyä mahdollisimman rauhallisena ja pitää huolen, etten mokaa itse koko hommassa, Manner vastasi.Finaalipelien luonne on vaihdellut kiehtovasti koko sarjan ajan. Edellisessä kohtaamisessa HPK vei ja Kärpät korjasi voiton. Nyt kävi päinvastoin.– Olemme yrittäneet pelata aina samalla tavalla, mutta välillä se ei ole vaan onnistunut. Vastassa on niin laadukas joukkue. Hieno finaalisarja saa nyt arvoisensa lopun, Manner pohjusti.HPK:n valmentaja Antti Pennanen https://www.is.fi/haku/?query=antti+pennanen kehui vuolaasti suojattiensa taistelutahtoa.– Jouduimme puolustuskannalle, mutta varjelimme omaa maalia erittäin uhrautuvasti. Blokkasimme pelissä peräti 27 laukausta. Se on valtava määrä, Pennanen kiitteli.

Luuletko, että Kärpät lähtee ratkaisukamppailuun puolustusvoittoisesti edellisen kotipelinsä tavoin?

– Ei Kärpät lähde puolustamaan kotona tuolla hyökkäyskalustolla, Pennanen täräytti.