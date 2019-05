SM-liiga

SM-liigan mestaruus katkolla tänään – asiantuntija Ismo Lehkoselta kova ennustus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Asiantuntija povaa seiskapeliä

https://www.is.fi/haku/?query=lasse+kukkonen

https://www.is.fi/haku/?query=oskar+osala