SM-liiga

Kärppien Jasper Lindstenin kehonkieli kertoi kaiken – ”En olisi enää jaksanut yhtään vaihtoa”

SM-liigan viidennen loppuottelun päätöksestä oli jo kymmenisen minuuttia, mutta Jasper Lindstenin https://www.is.fi/haku/?query=jasper+lindstenin puuskutuksesta, katkonaisesta puheesta ja punertavista kasvoista olisi voinut päätellä, että peli oli yhä käynnissä.Kotivoitto 2–0-lukemin vei mehut miehestä.– Viimeinen vaihto oli aika pitkä. Varmaan 1,5 minuuttia. Piti luistella koko ajan. En olisi enää jaksanut mennä yhtään vaihtoa. Onneksi tulee parin päivän huili, Lindsten puhalteli.Se huili sattuu tänä keväänä vapuksi, sillä liigakausi kestää poikkeuksellisesti toukokuulle asti.Usein moni tarvitsee lepoa nimenomaan vapun jälkeen, mutta nyt finalistijoukkueiden pelaajat pääsevät silloin huilaamaan.

Mitä teit viime vappuna?

– Sitä mitä yleensäkin on vappuna tehty, TPS:ssä viime kaudella pelannut Lindsten hymähti.– Ja yleensä tässä kohtaa kesätreenitkin ovat olleet käynnissä. Tepsin äijillä ne alkoivat tänään. Kiva kun pääsee vielä pelaamaan kunnon pelejä, eikä tarvitse olla kesäharjoituksissa.Kärppien voitto tuli maanantaina ennen kaikkea vahvan puolustuspelin kautta.– Ehkä se vähän meni siihen, kun teimme ensimmäisen maalin. Jos he olisivat tehneet ensimmäisen maalin, niin ehkä me olisimme olleet vähän aggressiivisempia, Lindsten arvioi.Torstaina Kärpillä on ensimmäinen mahdollisuus voittaa SM-kultaa.– Hieno mahdollisuus. Lähdetään vain nauttimaan ja yritetään löytää keinot voittoon.