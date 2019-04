SM-liiga

Kärpillä epätyypillinen sankari: ”Nättiä tulla värittelemään teidän kanssa!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vantaalaisen EVU:n kasvatti Otto Karvinen https://www.is.fi/haku/?query=otto+karvinen hämmensi läpi illan taklauksillaan ja jatkuvilla torikokouksilla HPK-pelaajien psyykettä. Se ei ole kenellekään yllätys, koska päästä varpaisiin armottomana sielupelaajana tunnettu Karvinen on tässä hommassa SM-liigan aatelia.Hämmentämistä suuremman kädenjäljen hän jätti kuitenkin toisen erän lopulla iskemällä Kärppien 2–0-maalin. Se oli niin märkä rätti päin oranssipaitojen kasvoja, ettei HPK enää siitä toipunut. Maali olikin sitten työmiehen näköinen – osittain rosoinen ja lopulta aika pirskahteleva.Karvinen karvasi kiekon nuorelta HPK:n puolustaja Niclas Almarilta https://www.is.fi/haku/?query=niclas+almarilta ja karkasi nokikkain Emil Larmia https://www.is.fi/haku/?query=emil+larmia vastaan. Lopulta kiekko karkasi harhautushetkellä lavasta ja lipui hölmistyneen Larmin längistä sisään.Tilanne toi välittömästi mieleen näytöstyyliin NHL:n pistepörssin voittaneen venäläisen Nikita Kutsherovin https://www.is.fi/haku/?query=nikita+kutsherovin patenttiharhautuksen, jolla hän nöyryytti useaan otteeseen maalivahteja.– Kauneus on katsojan silmissä. Jokainen voi olla montaa mieltä, mitä siinä tapahtui, Karvinen nauroi suoraan kysymykseen.Kärppien joukkue on täynnä toinen toistaan kovempia seppiä, mutta jotain paradoksaalista ja niin pudotuspeleille ominaista on, että kun mestaruus on katkolla oululaisjoukkueelle, on kymmenet median edustajat nimenomaan Karvisen perässä.

Oliko uran tärkein maali ja miltä nyt tuntuu?





– Tosi siistiä, ja aivan huikea fiilis. Ei näitä maaleja mulle ole ihan kauheasti siunaantunut. Mulle se on ihan sama, aika nättiä oli tulla värittelemään tänne teidän kanssa, Karvinen totesi kursailettomaan tyyliinsä.Kärpät oli jo finaalisarjassa isossa pulassa, kunnes valmennusjohto kasasi lauantaiseen neljänteen otteluun tutun neloskenttänsä Karvinen – Miska Humaloja https://www.is.fi/haku/?query=miska+humaloja Jari Sailio https://www.is.fi/haku/?query=jari+sailio . Sen jälkeen tahti kaukalossa muuttui, kun Kärppien fyysiset ja luisteluvoimaiset duunarit alkoivat painaa pelin painopistettä HPK:n päätyyn.Samalla he näyttivät sielupelaamisen syvintä olemusta muulle joukkueelle. Kärppien voitto tiivistyy pitkälti armottomaan työntekoon ja uhrautuvaan oman maalin puolustamiseen. HPK oli jälleen kaukalossa se joukkue, joka piti pelillistä tahtipuikkoa hallussa.Mutta fyysiseen peliin, siihen HPK ei kyennyt vastaamaan.– Mun on tosi vaikea sanoa tuohon mitään. Vedän tuolla kaukalossa aika zonessa menemään.

Mikä sitten tekee Kärppien neloskentästä yhdessä niin paljon enemmän kuin sen osiensa summa?

– Jari Sailion jumalaiset reidet ja hän on muutenkin rock-musiikin ystävä, Karvinen nauratti.Palataan vielä sielupelaajan pudotuspelikevään ensimmäiseen maaliin. Siinä purkautui varmasti tuhat asiaa, mutta maalin tuuletus oli aika laimeaa Karvista. Runkosarjassa Raumalla kauden ensimmäisen maalinsa iskettyään Karvinen yritti hajottaa mailansa kahteen kertaan ja lopulta mennä käytännössä kaukalosta läpi. Tunne iski niin voimakkaasti.– Pyrin ottamaan vain korostetun iisisti, Karvinen päätti.