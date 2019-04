SM-liiga

Kärppien tähtipuolustaja Jani Hakanpää etenee kohti NHL:ää – pelipaikka olisi suomalaisittain historiallinen

Kukaan suomalainen vuonna 1992 syntynyt puolustaja ei ole pelannut NHL:ssä.Vuotta aiemmin syntynyt Sami Vatanen https://www.is.fi/haku/?query=sami+vatanen ja ysineloset Olli Määttä https://www.is.fi/haku/?query=olli+maatta ja Rasmus Ristolainen https://www.is.fi/haku/?query=rasmus+ristolainen ovat NHL:n suomalaisia huippunimiä, mutta lukema kertoo karua kieltään siitä, missä jamassa suomalainen pelaaja- ja etenkin puolustajatuotanto olivat vielä jokin aika sitten.On syytä olettaa, että tilasto kirjoitetaan ensi kaudella uusiksi. Jo vuosi sitten SM-liigaa suorastaan dominoinut Jani Hakanpää https://www.is.fi/haku/?query=jani+hakanpaa , 27, on kesällä vapaa tekemään sopimuksen mihin tahansa NHL-seuraan.Ottajia varmasti riittää, niin väkevästi 195-senttinen ja 94-kiloinen pakki on taas tänä keväänä esiintynyt.Vaikka Kärpät juhli viime keväänä SM-kultaa, Hakanpää joutui maistamaan myös katkeraa kalkkia.Kauden jälkeen virtasi kyyneleitä, kun sormen murtuminen peruutti varman MM-kisamatkan. Myös tänä keväänä MM-paikka on varma, kunhan hän pysyy ehjänä.Pohjois-Amerikassa Hakanpää kävi jo 2013–15 St. Louis Bluesin organisaatiossa mutta joutui tyytymään peleihin farmissa.Kiekko-Vantaasta Bluesin kautta ponnistanut Hakanpää oli vielä raakile, jonka ensimmäisiä SM-liigakausia olivat haitanneet loukkaantumiset.Lisäksi St. Louisilla oli siihen aikaan koko NHL:n paras puolustus ( Alex Pietr­angelo https://www.is.fi/haku/?query=alex+pietrangelo Roman Polak https://www.is.fi/haku/?query=roman+polak ...).Ennen kuin Hakanpää lähtee valloittamaan Pohjois-Amerikkaa uudestaan, hänellä ja Kärpillä on kiivettävänään iso vuori: SM-finaaleja voitoin 2–1 johtava HPK.Torstaina Hakanpään mokasta seurasi HPK:n 2–0-johtomaali, joka pani oululaiset sekaisin.Tason pitää nousta, mutta isossa kuvassa Hakanpää voi olla erittäin tyytyväinen: kevätkausi on ollut tutun varmaa ja jämäkkää pelaamista.– Joo, kyllä hyvin on kulkenut. Olen viime vuoden tapaan koittanut vain nauttia näistä peleistä. Nämä ovat ainutlaatuisia hetkiä. Ikinä ei tiedä, milloin pääsee seuraavan kerran pelaamaan pudotuspeleissä, Hakanpää sanoo.Runkosarjan ylivoimaisesti voittaneen Kärppien henkinen tilakaan ei ulospäin näytä yhtä rennolta ja vapautuneelta kuin runkosarjassa tai vuosi sitten, jolloin herkistynyt Hakanpää hehkutti joukkueen uskomatonta ilmapiiriä.

Onko Kärpissä nyt vastaavanlaista henkeä?

– Kyllä mielestäni edelleen on hyvä henki. Kasvamme koko ajan yhdessä. Opimme tuntemaan itseämme ja toisiamme koko ajan paremmin, kun tulee kovia paikkoja. Nämä hetket ovat niitä, kun henkeä mitataan oikeasti, Hakanpää linjaa.– Minulla on vahva usko, että lauantaina tulemme taas vahvempana ulos kuin menimme torstaina sisälle. Meidän pitää pystyä kasvamaan yhdessä ja auttaa toinen toistamme. Yhdessä olemme kovempia ja parempia.Hakanpää ei kuulu joukkueen kapteenistoon mutta on yksi selvä johtohahmo joukkueessaan. Hän sanoo haluavansa pitää hyvää meininkiä yllä.– Koetan tsempata jätkiä ja auttaa vieruskaveria kovasti, että pääsisimme samalle sivulle ja saisimme lyötyä itsemme rohkeasti sekaan joka ilta.Järkäle näkee, että Kärppien pitää neljännessä loppuottelussa parantaa ennen kaikkea reagointipeliään.– Pitää lukea niitä hetkiä, milloin mennään ja milloin ei. Kun saamme yhteispeliä molempiin suuntiin napsun lisää, uskon, että se tuo meille seuraavan askeleen eteenpäin.