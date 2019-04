Veini Vehviläinen tukki taas epäilijöiden suut – kuittaa viileästi horjuttamisyritykset: ”Mun ainoa psykologia”

SM-liiga

Palokan Kiekon kasvatti Veini Vehviläinen https://www.is.fi/haku/?query=veini+vehvilainen , 22, on tekemässä Kärppien tietä mestaruuden uusimiseen huomattavan tasaisemmaksi. Kärppien peli ei ole ollut timanttista, mutta Vehviläinen on ollut kovassa vireessä.Joku saattoi epäillä, kykeneekö Vehviläinen yhtä vakuuttavaan suoritukseen kuin vuosi sitten. Vastaus on saatu, ainakin toistaiseksi hän on ollut jopa parempi kuin viime keväänä.– Niinhän sen pitää ollakin. Koko ajan pitää mennä urheilijana eteenpäin, ja eiliseen päivään ei voi tyytyä, rauhallinen Vehviläinen sanoo.Vehviläisen päälle on aseteltu jo toista vuotta peräkkäin epäilyksen varjoa. Viime kaudella henkisen kantin kyseenalaistamista saattoi perustella vielä kokemuksen puutteella. Lopulta Vehviläinen tukki epäilijöiden suut.neljännessä välierässä Helsingissä HIFK otti jäällä pelillisen niskalenkin Kärpistä, mutta Vehviläinen oli eleetön Kärppien maalilla.Tuolloin HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen https://www.is.fi/haku/?query=jarno+pikkarainen otti kovat keinot käyttöön.Pikkarainen laukoi kovaa tekstiä, miten Vehviläinen on ”hermostunut” ja ”pompottelee kiekkoja”.Ulostulo oli kuin kuoleman suudelma epätoivoisesti finaaliin halunneelle joukkueelle.– Se kuuluu asiaan ja tähän pudotuspelimaailmaan. Saa paukuttaa ihan niin paljon kuin itse tykkää, jos kokee siihen olevan tarvetta, Vehviläinen toteaa.Pikkarainen ajatteli pääsevänsä psykologisesti maalivahdin pään sisään, mutta yritys epäonnistui karusti. Vehviläinen päästi tuon jälkeen vain yhden maalin ja masensi maanantaina Nordenskiöldinkadun hallin nollapelillään.– kahdeksan päästettyä maalia. Vehviläinen löi pöytään välierissä niin väkevän näytön, että keskustelu loppui aika lyhyeen.Hän on aivan omilla luvuillaan kaikissa maalivahtien tilastoissa.

Jälkikäteen ajateltuna, oliko tuollaisissa lausunnoissa psykologisesti paljon järkeä?

Henkisen kantin

– Sitä voi jokainen miettiä, onko mitään järkeä. Mun ainoa psykologiani on, että kun kiekko tulee kohti, mä koitan ottaa sen kiinni.Pudotuspelimaailma on maalivahdeille harvinaisen raaka, koska syvän odotuksen valokeila asettuu aina heidän päälleen.He ovat yksinäisen miehen hommassa joukkuelajissa, jossa voitot ja tappiot mitataan usein maalivahtien kaksintaistelussa.merkitys on poikkeuksellisen korostunut. Vuosi sitten Vehviläinen torjui kiekkoja suuren surun keskellä hänen isänsä kuoltua ennen pudotuspelien alkua.Vehviläinen ei murtunut, joten tuskin sitä tapahtuu sanan säilää heiluttamallakaan.– Koin saavani siinä painetilanteessa enemmän energiaa omaan peliini. Välierissä pystyin antamaan joukkueelle mahdollisuuden voittaa pelejä. Se on meikäläisen homma, Vehviläinen sanoo.Maalivahdin kausi on ollut niin sensaatiomainen, että vain ihme vie häneltä Leijonien ykkösvahdin paikan MM-kisoissa.Ennen sitä Vehviläinen janoaa kuitenkin neljää kiinnitystä finaalisarjassa. Mestaruus ei tule helpolla, sillä kauden superyllättäjä HPK on intoa täynnä.– Uskon, että suomalainen kiekkoyleisö saa nauttia tästä finaalisarjasta.